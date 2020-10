TikTok busca bloquear segunda ronda de restricciones de EE.UU.

(Bloomberg) -- TikTok Inc. le pidió a un juez federal que bloqueara un amplio conjunto de restricciones gubernamentales diseñadas para frenar el uso de la aplicación china en Estados Unidos, menos de tres semanas después de que la compañía lograra detener la prohibición de nuevas descargas por parte de la Administración Trump.

El juez de distrito Carl Nichols en Washington bloqueó la prohibición de descarga el 27 de septiembre, dictaminando que EE.UU. probablemente excedió su autoridad legal bajo el estatuto de poderes de emergencia que invocó para justificar la prohibición. TikTok le pidió el miércoles a Nichols que emitiera una orden judicial contra las reglas propuestas que prohíben a las empresas proporcionar los servicios web subyacentes que hacen que la aplicación sea accesible en EE.UU.

Si esas prohibiciones entran en vigencia el 12 de noviembre, las personas que actualmente tienen TikTok instalado en sus teléfonos aún podrían usarlo, pero la funcionalidad de la aplicación se degradaría con el tiempo. Eso equivaldría a un “cierre completo” en EE.UU., dijo la compañía en su presentación, y dificultaría la contratación de empleados.

“Habría un daño permanente y devastador para la base de usuarios y la posición competitiva de TikTok”, dijo la compañía, “incluso si la prohibición del Gobierno se levantara después de un período de semanas o meses”.

TikTok argumentó que las prohibiciones, como la de descarga, se originan en una invocación incorrecta de la Ley de poderes económicos de emergencia internacional.

El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

EE.UU. sostiene que TikTok es una amenaza para la seguridad nacional porque su propietaria, ByteDance Ltd., ubicada en Pekín, le da al Gobierno chino acceso a datos personales de millones de estadounidenses. El presidente Donald Trump ha exigido que ByteDance encuentre un comprador estadounidense para TikTok, y la compañía está buscando la aprobación de EE.UU. para un acuerdo de venta de participación en la aplicación a Oracle Corp. y Walmart Inc.

Un abogado de TikTok argumentó en una audiencia el mes pasado que “no tiene sentido” que el Gobierno prohíba la aplicación mientras ByteDance sigue en conversaciones para lograr el acuerdo que el presidente busca.

La semana pasada, la Administración Trump apeló el fallo de Nichols que bloquea la prohibición de descarga ante la Corte de Apelaciones de EE.UU. en Washington. El miércoles, la corte emitió un calendario de sesiones informativas para el proceso de apelaciones: El Gobierno presentará un informe de apertura antes del 16 de octubre, y TikTok deberá responder antes del 6 de noviembre.

El caso del Tribunal de Apelaciones es TikTok v. Trump, 20-5302, Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, Distrito de Columbia (Washington).

Nota Original:TikTok Seeks to Block Second Round of U.S. Restrictions (1)

©2020 Bloomberg L.P.