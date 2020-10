Tencent aumentaría su participación en Universal Music Group

(Bloomberg) -- Tencent Holdings Ltd. planea incrementar su participación en Universal Music Group un adicional de 10% antes de que la opción expire en enero, según personas familiarizadas con el asunto.

La compañía de tecnología china lideró el año pasado un consorcio que compró 10% de la compañía de música más grande del mundo a Vivendi SA, una agencia de medios francesa. Ese acuerdo ha valorado Universal Music en 30.000 millones de euros (US$35.200 millones) y Tencent y sus socios tienen la opción de aumentar su participación hasta en 20% con la misma valoración hasta el 15 de enero de 2021.

Es probable que Tencent ejecute esta opción, dijeron tres personas, que pidieron no ser identificadas ya que las deliberaciones son privadas. Podría hacer el cambio antes de fin de año, dijo una persona.

No está claro si a Tencent se unirán los miembros originales del consorcio, cuyas identidades no se han revelado, dijeron las personas. Hillhouse Capital y el fondo soberano de Singapur GIC Pte figuraban entre los posibles inversionistas que Tencent abordó, informó Bloomberg News el año pasado.

Las deliberaciones están en curso, y Tencent aún podría optar por no aumentar su participación en Universal Music, dijo una de las personas. Representantes de Tencent y Vivendi declinaron hacer comentarios.

Al aumentar su participación, Tencent buscaría diversificarse de los juegos y de China, donde ha estado ocupada con acuerdos este año. Ha ayudado a orquestar la combinación de Huya Inc. y DouYu International Holdings Ltd., creando un gigante chino de transmisión de juegos con un valor de mercado de más de US$11.000 millones. También ha propuesto adquirir la empresa privada de juegos china Leyou Technologies Holdings Ltd.

Universal Music ha sido impulsada por un aumento de la transmisión que ha sacado a la industria de la depresión en la que llevaba una década. El negocio de la música ha ayudado a Vivendi a resistir el cierre pandémico, limitando el golpe de una caída en los ingresos por publicidad y publicaciones.

Un acuerdo de Tencent contrarrestará una reciente asociación del rival NetEase Inc., que en agosto llegó a un acuerdo para licenciar canciones de Universal Music por primera vez. Las autoridades antimonopolio de China habían investigado los acuerdos de Tencent con los tres sellos discográficos más grandes del mundo, pero la investigación se suspendió este año, dijeron personas familiarizadas con el asunto en febrero.

Una oferta pública inicial de Universal Music está prevista para principios de 2023, según un comunicado de Vivendi en febrero. Una entrada al mercado de valores podría darle al grupo de música más influencia financiera para competir con sus rivales Warner Music Group y Sony Music Entertainment. Tencent también planea adquirir una participación minoritaria en la filial china de Universal Music.

