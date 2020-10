Tamara Falcó, Marquesa de Griñón en 30 días tras solicitar el título formalmente

11/12/2019 Tamara Falcó, en una imagen de archivo, se convertirá en la nueva Marquesa de Griñón el próximo 12 de noviembre EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (CHANCE)



Buenas noticias para Tamara Falcó. Y es que, tras pedir el marquesado de Griñón de manera oficial hace tan sólo unos días, el Boletín Oficial del Estado publicaba, este martes, la solicitud formal de la socialité, anunciando además la fecha en la que la hija de Isabel Preysler se convertirá en la heredera del título nobiliario al que más cariño le tenía su padre, Carlos Falcó.



Fue el pasado 5 de octubre - seis meses y medio después del fallecimiento, por Coronavirus del Marqués de Griñón, a los 83 años - cuando su hija mediana solicitaba formal y oficialmente el marquesado de Griñón, como su padre expresó en sus últimas voluntades, para sorpresa de todos, incluida la propia Tamara. "Me hizo muchísima ilusión, pero no sabía lo que había dispuesto mi padre. Fue lo primero que supimos en la lectura y pensé que había escuchado mal. Hasta el día de hoy, sigo sin creérmelo" confesaba la socialité en una entrevista reciente en la revista Hola.



La hija de Isabel Preysler desvelaba en dicha exclusiva, además, que "no se me pasó por la cabeza renunciar al título", y es ahora, una semana de su solicitud formal, cuando el BOE lo hace oficial: "La sucesión en el título de Marqués de Griñón ha sido solicitada por doña Tamara Isabel Falcó Preysler, por distribución y posterior fallecimiento de su padre, don Carlos Falcó y Fernández de Córdova, lo que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos de los artículos 6 y 13 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por el Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título".



Es decir, que si nadie trata de impedirlo a través de algún tipo de reclamación formal, ya sabemos cuando Tamara se convertirá, de modo oficial, en la nueva marquesa de Griñón. El 12 de noviembre, una fecha marcada en el calendario de la socialité, a la que esperan 30 días de nervios e ilusión por el emotivo legado que le ha dejado su padre, Carlos Falcó.