Tabárez: "Es un golpe grande al orgullo, cada gol es un latigazo"

El entrenador de Uruguay Oscar Washington Tabárez. EFE/ Raúl Martínez/Archivo

Quito, 13 oct (EFE).- El seleccionador uruguayo, Oscar Washington Tabárez, aseguró este martes tras la caída por 4-2 sufrida ante Ecuador en Quito, que la derrota fue un golpe duro al orgullo y que cada gol es como un latigazo.

"La mayoría tuvo que irse apenas terminó el partido, pero les dijimos brevemente lo que pensamos del partido de hoy, porque es un golpe grande al orgullo, que a uno le hagan muchos goles, porque cada gol es un latigazo, pero lo que no se puede discutir es que el equipo intentó jugar bien", resaltó el técnico en una comparecencia grabada desde el hotel de concentración en la capital ecuatoriana.

La rueda de prensa se produjo desde el hotel ante la urgencia de un gran grupo del seleccionado uruguayo de tomar un vuelo esta noche con destino a Madrid para retomar actividades con sus equipos en Europa, apenas tres horas y media después de concluido el encuentro.

Un portavoz de la selección uruguaya informó a Efe que de todo el equipo apenas varios jugadores regresarían a Montevideo.

Tabárez añadió en su comparecencia que, lo que le preocupa es que sus jugadores han tenido "una dura derrota, la más dura quizás: Hace tiempo no sufríamos una derrota así, aunque como en todo partido hay cosas para rescatar".

'El Maestro', como también es conocido el seleccionador que ha acumulado 14 años consecutivos al frente de la Celeste, adelantó que lo importante ahora será llegar en las mejores condiciones a los siguientes partidos en Colombia y Montevideo de noviembre próximo.

Tabárez indicó que conforme se iba dando el resultado, había que arriesgar para tratar de descontar y que los cambios en ese sentido dieron resultados.

Al centrocampista Rodrigo Bentancur dijo que lo sustituyó para evitar una nueva tarjeta amarilla por eliminatorias, pensando en el partido contra Colombia.

Aseguró que lo que más se intentó cuidar del rival era su juego por las bandas, pero que al conseguir ellos un gol tempranero, a los 15 minutos, eso hizo que mantuvieran más su posición.

"Los que jugaron arriba hicieron muy bien las cosas, con un potencial físico muy notorio, muy bueno. Se dieron las circunstancias de conseguir los goles que le dieron mucha tranquilidad a los ecuatorianos", expresó.

El técnico añadió que "el combate se dio en el medio campo", y que siempre hay alguno que se impone en algún momento, "por lo que aceptamos la derrota, pero hay cosas rescatables como para apoyarnos".

Tabárez indicó que lo importante ahora "será no quedarse en esto, asumirlo como una cosa que puede pasar en el fútbol, últimamente los resultados que sorprenden, pero éste quizás es el menos sorpresivo por el lugar dónde se jugó, por el buen equipo que es Ecuador, pero nadie se muere por esto".