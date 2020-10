Steinbrenner, dueño de los Yanquis, asegura que Boone seguirá de piloto en 2021

Hal Steinbrenner. EPA/JUSTIN LANE/Archivo

Nueva York, 13 oct (EFE).- El dueño mayoritario de los Yanquis de Nueva York, Hal Steinbrenner, confirmó este martes, que Aaron Boone regresará para una cuarta temporada como manejador del equipo, y también pidió "disculpas" a los seguidores del los Bombarderos del Bronx por haber quedado de nuevo eliminados en los playoffs.

"Aaron Boone estará de regreso el próximo año", expresó Steinbrenner durante la entrevista de radio que ofreció a través de la emisora ESPN New York 98.7FM. "Es un hecho".

Los Yanquis tienen una opción de Boone para el 2021 y tras declaraciones realizadas por Steinbrenner significa que el equipo neoyorquino de la Liga Americana la va a ejercer.

El capataz llevó al equipo a marca ganadora de 33-27 este año, luego de convertirse en el primer piloto de Grandes Ligas en ganar 100 partidos o más en sus primeras dos temporadas frente a un equipo en su debut como manejador.

El gerente general Brian Cashman había indicado anteriormente que esperaba ejercer la opción de Boone.

Steinbrenner también dijo que los Yanquis están complacidos por la labor que hasta ahora ha realizado Cashman, quien ha estado en el puesto desde febrero de 1998.

"Ha sido bueno", destacó Steinbrenner. "Sólo tenemos que seguir esforzándonos".

Los Yanquis no han ganado la Serie Mundial desde el 2009. Steinbrenner se disculpó con los aficionados durante la entrevista, diciendo que los Yanquis pensaron tener una plantilla con calibre de campeonato, pero "no llegamos ni cerca".

Steinbrenner reconoció que otros equipos hicieron mejor las cosas en el campo y había que darle todo el mérito que se merecían.

"Nuestro objetivo era ganar un título. Fallamos en esa misión", subrayó Steinbrenner. "¿Significa eso que toda la temporada fue un fracaso? No".

De ahí, que el dueño mayoritario de los Yanquis dijo que no tenía ninguna duda de que la próxima temporada el equipo sería mucho más competitivo.