Rey Felipe.- El Parlamento de Canarias rechaza una PNL para defender la Constitución y garantizar el respeto al Rey

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 (EUROPA PRESS)



El Pleno del Parlamento de Canarias, con 36 votos en contra, ha rechazado una proposición no de ley (PNL) de Ciudadanos (Cs) en la que se instaba al Gobierno de Canarias, para que a su vez instase al Gobierno de España, a defender la Constitución y garantizar el debido respeto a sus instituciones y especialmente a la figura del Rey Felipe VI.



La PNL, defendida por Vidina Espino (Cs), también pedía proteger a los ciudadanos españoles de cualquier intento desestabilizador por parte de quienes tienen el deber de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como recordar y garantizar que cualquier revisión o cambio legislativo que afecte al modelo de Estado solo puede llevarse a cabo a través del ordenamiento jurídico, recogido en la Carta Magna.



Tan sólo el PP respaldó la PNL de Cs, pues, según afirmó la diputada Astrid Pérez, con la llegada del Partido Socialista y Podemos al Gobierno "se ha puesto en marcha un proceso para liquidar la democracia y cualquier apariencia de división de poderes y de independencia de la Justicia".



En contra se mostró el Grupo Nacionalista Canario, cuyo diputado Jonathan De Felipe recordó a Espino que todos los diputados han jurado o prometido hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, y se preguntó si éste es el debate al que se le debe avocar a la Cámara cuando uno de los principales problemas en estos momentos es el desempleo. "Aquí no estamos para hacerle la competencia a la prensa del corazón, sino para resolver problemas reales".



La diputada socialista Matilde Fleitas también rechazó la iniciativa, que tildó de "despropósito" legislativo y normativo, y advirtió que el PSOE no pasará por esa "tergiversación": "Si lo que quiere es un titular, ya lo tiene señora Espino". Mientras, el diputado Francisco Déniz (Podemos) lamentó que lo único que les preocupa a Cs y PP en esta PNL "es la figura del Rey o la unidad de España, pero no todo lo que tiene que ver con el Estado social".



El diputado Luis Campos, por su parte, indicó que usar un mecanismo como la PNL para hablar del bien y del mal es un mecanismo que "a pocos medios puede engañar", y quiso dejar claro que su partido también plantea defender la Constitución, pero aspira a que "de una vez por todas" se pueda reformar.



Jesús Ramos Chinea, de ASG, señaló que cada vez que se intenta traer una iniciativa a la Cámara para tratar de separar a los partidos que conforman el Gobierno, "más nos une". Asimismo, se mostró de acuerdo con el Grupo Nacionalista Canario en que ahora hay problemas más importantes que el que plantea la propuesta de Cs.