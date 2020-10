Reparto de puntos entre Italia y Países Bajos que pone líder a Polonia

Las selecciones italiana y neerlandesa se repartieron los puntos este miércoles por la noche en Bérgamo (1-1) y cedieron el liderato de su llave de la Liga de las Naciones a Polonia, que venció 3-0 a Bosnia.

El cuadro local se adelantó en el marcador por medio del joven centrocampista Lorenzo Pellegrini (16), pero Países Bajos empató al rato con un tanto de Donny Van de Beek (25) y el luminoso ya no se movería más.

"Países Bajos es un equipo fuerte, sabíamos que sería difícil. Ha ido bien pese a todo, fuimos nosotros quienes hemos tenido las mejores ocasiones durante el partido", declaró el seleccionador italiano, Roberto Mancini, a la televisión RAI.

"Ha sido un lindo partido. No, no vamos a tener una presión particular por el partido contra Polonia. Ganaremos los dos partidos que quedan y nos clasificaremos" a la 'Final Four' por el título, añadió.

La 'Nazionale' golpeó primero este miércoles. Pellegrini, el '7' italiano, recibió un excelente pase de Nicolo Barella en la frontal del área y superó con un buen disparo la salida del arquero neerlandés, el valencianista Jasper Cillessen.

Poco le iba a durar la alegría a los entrenados por Mancini. Menos de diez minutos después, el nuevo 'Diablo Rojo' Van de Beek cazó un rechace dentro del área italiana, tras un disparo de Memphis Depay, para empalar a gol con un chut mientras caía al suelo.

Los 'Oranje' disfrutaron a continuación de algunas buenas ocasiones para adelantarse en el electrónico, pero a Luuk de Jong (36) y Depay (55) les faltaron unos centímetros para perforar las redes de Gianluigi Donnarumma.

- Homenaje a Bérgamo -

Tras la oportunidad del atacante del Lyon, Mancini introdujo en el terreno de juego al joven del París Saint-Germain Moise Kean, que dio aire a sus compañeros. Desafortunadamente, sus continuos centros desde el costado nunca encontraron rematador.

Con el empate entre las, a priori, favoritas de la llave A1, Polonia asalta el liderato con 7 puntos, conseguidos gracias a su triunfo de este miércoles por 3-0 sobre Bosnia, con dos dianas de Robert Lewandowski.

Italia aparece como segunda con 6 unidades, mientras que Países Bajos es el tercer clasificado en discordia con 5. Los bosnios son últimos con 2 puntos.

El Italia-Países Bajos se disputó en Bérgamo aunque en un primer momento estaba programado en Milán. La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) decidió cambiar la sede para homenajear a esta ciudad del norte de Italia golpeada con dureza por la pandemia de coronavirus.

Este miércoles por la mañana, una delegación de las federaciones italiana y neerlandesa acudieron a un cementerio de la ciudad para honrar a los fallecidos por el covid-19.

