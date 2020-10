Reino Unido trabaja en ley para deshacer inversiones extranjeras

(Bloomberg) -- Boris Johnson está trabajando en planes para una nueva ley radical que otorgaría a los ministros el poder de deshacer inversiones extranjeras en empresas del Reino Unido -lo que podría cuestionar negociaciones que ya han concluido- para evitar que Gobiernos hostiles se hagan con el control de activos clave.

El Proyecto de Ley de Inversión y Seguridad Nacional se encuentra en las etapas finales de su redacción y podría publicarse a finales de este mes, según personas familiarizadas con el tema que hablaron bajo condición de anonimato porque se trata de un asunto delicado.

Su objetivo es cubrir acuerdos en sectores como la defensa y la infraestructura crítica, y tomar medidas para proteger la propiedad intelectual delicada.

Entre las partes posiblemente más polémicas del proyecto de ley se encuentra una propuesta para permitir que el Gobierno intervenga retrospectivamente en circunstancias donde la seguridad nacional es un problema. Ello permitiría que cargos del Gobierno revisen las adquisiciones y fusiones anteriores donde se han planteado preocupaciones.

Si bien el borrador de la legislación actual no está dirigido explícitamente a ningún país en particular, se presenta en un contexto de mayores preocupaciones políticas en el Reino Unido por la participación de China en programas de infraestructura de importancia crítica.

Los miembros del Parlamento del Partido Conservador gobernante, de Johnson, lo presionaron para que prohibiera la participación de Huawei Technologies Co. en las redes inalámbricas de próxima generación del Reino Unido, dando marcha atrás a una decisión anterior de permitir cierta presencia de la compañía.

Preocupaciones sobre China

También se han planteado preocupaciones existentes sobre la participación de China en el programa de energía nuclear de Gran Bretaña. En 2016, la entonces primera ministra Theresa May suspendió el Proyecto nuclear Hinkley Point C, respaldado por inversión china, antes de permitir que continuase.

“El proyecto de ley se presentará cuando el tiempo parlamentario lo permita y sigue siendo una prioridad para la agenda del Gobierno”, dijo un portavoz del Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial.

Es probable que el proyecto de ley se presente al Parlamento a finales de este mes, dijeron las personas, aunque el calendario podría retrasarse. Se trata de un plan para permitir que el Gobierno de Johnson fortalezca sus poderes de escrutinio e intervenga en adquisiciones y fusiones para proteger la seguridad nacional.

Al exponer sus propuestas en diciembre pasado, el Gobierno dijo que su objetivo era salvaguardar activos clave y proporcionar al mismo tiempo un sistema transparente para los negocios.

Medida inusual

En ese momento, el Gobierno dijo que su plan incluiría poderes para mitigar las amenazas a la seguridad nacional al “agregar condiciones a una transacción o bloquear la transacción como último recurso”. También se propuso un régimen de sanciones para las empresas que no cumplan con el nuevo régimen.

Pero introducir una ley que podría aplicarse de manera retroactiva sería muy inusual en el Reino Unido y podría socavar la confianza de los inversores en un momento en que el Gobierno quiere impulsar el comercio y atraer socios extranjeros después del brexit.

La propuesta de ley está a punto de completarse, pero algunas partes aún están sujetas a debate interno, dijeron las personas.

Según los planes, el proyecto de ley incluiría ciertos elementos que son retroactivos, lo que permitiría a los ministros revisar las inversiones pasadas. Una persona familiarizada con el borrador sugirió que estaba enfocado en un acuerdo en particular, aunque otra persona negó que ese fuera el caso.

También es probable que la ley abarque la protección para la propiedad intelectual y las asociaciones académicas, así como las fusiones, adquisiciones e inversiones.

Asimismo, se está debatiendo un nuevo sistema de notificación que requiere que las empresas alerten de transacciones con posibles problemas de seguridad para el Gobierno.

