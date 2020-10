Presidente peruano espera que FIFA evite fallos arbitrales tras duelo Perú-Brasil

El presidente peruano, Martín Vizcarra, expresó el miércoles su esperanza en que la FIFA pueda evitar que se repitan los yerros que producen los arbitrajes polémicos, tras aludir al juez principal del duelo que Perú perdió de local ante Brasil el martes, el chileno Julio Bascuñán.

"Esperamos que errores groseros, que cambian la historia de un partido, no se cometan en un futuro, esperamos que sea la propia FIFA a través de los mecanismos internos que tenga pueda corregir esas fallas clamorosas que afectan al equipo, a la hinchada y a todo un país", dijo Vizcarra durante una ceremonia en Palacio de Gobierno, en Lima.

"No quiero dejar pasar la desazón, el enfado que he tenido como hincha", agregó tras enfatizar que "Brasil no necesita la ayuda del árbitro para desbalancear un partido".

Brasil venció a Perú 4-2 el martes en Lima por la segunda fecha de la clasificatoria sudamericana al Mundial de Catar-2022, con una tripleta de Neymar.

El desempeño del juez Bascuñán recibió duras críticas en la prensa local y redes sociales donde se cuestionó los dos penales que cobró a favor de Brasil que acabaron en goles de Neymar.

El papel del VAR, el publicitado sistema tecnológico de video asistencia a los árbitros, que se usa por primera vez en las clasificatorias sudamericanas, no escapó a las críticas.

Al juez le llovieron reproches por no recurrir al VAR en los dos penales que sancionó a favor de Brasil, y que Neymar convirtió en goles.

Sin embargo, el VAR le anuló un gol al astro brasileño cuando el juez ya lo había validado. Y convalidó correctamente un gol del brasileño Richarlison.

El exárbitro argentino Javier Castrilli se sumó a las críticas desde su cuenta en la red social Twitter.

"El protocolo del VAR desnuda un error conceptual. No se le debe seguir dando al árbitro central la última palabra, y de esa forma la facultad de acudir o no a la tecnología. El VAR debe servir para corregir y no para consagrar u ocultar errores. Ejemplo: el segundo penal a Brasil", escribió Castrilli.

La prensa local destacó que Bascuñán privilegió el VAR en jugadas polémicas que acabaron por perjudicar a Perú, como la justa expulsión del defensa Carlos Zambrano, que le dio un codazo en el rostro a Richarlison.

ljc/ma