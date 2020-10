Nigeria.- La Policía crea una nueva unidad que sustituya al polémico SARS tras su disolución por presuntos abusos

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



La Policía de Nigeria ha anunciado la creación de una unidad que sustituya al polémico Escuadrón Especial Contra el Robo (SARS), disuelto durante el fin de semana tras las protestas contra los abusos presuntamente cometidos por sus integrantes, incluidos asesinatos y torturas.



El jefe de la Policía nigeriana, Mohammad Adamu, ha señalado que el nuevo organismo, Armas y Tácticas Especiales (SWAT), tiene como objetivo "llenar los huecos" dejados por la disolución del SARS, según ha recogido el diario nigeriano 'The Guardian'.



Asimismo, ha dicho que los miembros del SARS se presenten ante las autoridades en Abuya para "exámenes psicológicos y médicos" de cara a un periodo de "entrenamiento y reorientación antes de ser redesplegados para tareas policiales generales".



La disolución del SARS no ha frenado las protestas en Nigeria. Los manifestantes han resaltado que esta decisión no es suficiente y han reclamado una serie de reformas en el seno de la Policía y que los responsables de esta unidad sean juzgados por sus actos.



El presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, aseguró el lunes que la disolución de la SARS "es sólo el primer paso en el compromiso para una extensa reforma policial para garantizar que la tarea principal de la Policía y otras agencias de seguridad sigue siendo la protección de la población y su sustento".



El mandatario, que recalcó que los responsables de abusos serán juzgados, lamentó además la muerte de una persona a manos de la Policía durante la jornada del sábado. Al menos otras cuatro personas han muerto desde entonces a manos de agentes.



Las protestas contra esta unidad estallaron tras la publicación de un vídeo en el que miembros de la SARS golpeaban hasta la muerte a un hombre en la ciudad de Ughelli, en el estado de Delta. La Policía nigeriana ha negado que el hombre muriera a causa de la agresión.



La organización no gubernamental Amnistía Internacional acusó en junio a miembros del SARS de torturas y malos tratos para "ejecutar, castigar y extraer información a sospechosos", con un total de 82 casos documentados entre enero de 2017 y mayo de 2020.