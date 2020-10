Mila Ximénez y María Patiño ¡el abrazo que confirma su reconciliación!

14/10/2020 MILA XIMÉNEZ Y MARÍA PATIÑO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 14 (CHANCE)



Después de la tarde tan complicada que han tenido, las dos colaboradoras de Sálvame han decidido ir al bar de confianza que tienen en las inmediaciones de Mediaset para arreglar sus diferencias de una vez por todas. Mila Ximénez ha confesado esta tarde que nota a la presentadora alejada de ella desde hace un tiempo, sobre todo desde que ella lucha contra el cáncer y sin embargo, María ha confesado que no le ocurre nada con su amiga, simplemente la disputa que tuvieron ayer martes por mensajes.



Y es que para quien no se haya enterado, María Patiño envió ayer unos mensajes a Mila que no le sentaron nada bien y que hizo estallar a la periodista. Esto ha provocado que el programa investigue sobre el malestar que las dos tienen y hoy ha salido toda la verdad...



La presentadora de Socialité ha asegurado que lo que tuviese que hablar con Mila lo haría en el ámbito privado y así ha sido, porque nada más terminar Sálvame, las dos colaboradoras han acudido al bar de enfrente de Mediaset para solucionar sus problemas y ¡atención! porque tenemos un abrazo que confirma que las dos ya han enterrado el hacha de guerra.



De esta manera, no hay duda alguna de que las dos amigas han encontrado el entendimiento en la conversación que han mantenido después del programa. Lo cierto es que solamente con oírlas hablar, nos percatábamos del cariño y el amor tan inmenso que ambas sentían, por eso no han esperado a dejarlo para otro día, sino que hoy mismo se han dado el abrazo que tanto necesitaban.