Miguel Delibes, un centenario a prueba de pandemia

Los hijos de Miguel Delibes, Germán Delibes y Elisa Delibes, reciben el ejemplar número uno de una edición institucional y conmemorativa de "Las ratas" (1962). EFE/Nacho Gallego

Valladolid, (España) 14 oct (EFE).- El culto a un progreso desenfrenado y sin control ha cristalizado en catástrofes humanas y medioambientales que Delibes predijo, en cierto modo, en su discurso de ingreso en la Academia española de la Lengua, entre ellas una pandemia como la actual que no ha podido con los actos del centenario del escritor.

La dimensión universal de una obra de calado popular y acusado sentido moral ha neutralizado un virus que tan sólo obligó a posponer la magna exposición que la Biblioteca Nacional ha dedicado a la figura y al legado de Miguel Delibes (1920-2020), prevista el pasado marzo y finalmente inaugurada en Madrid el 17 de septiembre.

"Teniendo en cuenta el año de coronavirus, las cosas marchan muy bien. Se ha podido inaugurar la exposición de la Biblioteca Nacional y celebrado mesas redondas virtuales en muchos colegios e institutos, universidades y centros culturales", ha explicado este miércoles a Efe Elisa Delibes, uno de los siete hijos del escritor.

Pocas trayectorias literarias han encontrado acomodo en expresiones artísticas tan variopintas como el cine, el teatro, la danza, la ópera y las lecturas dramatizadas donde han encajado las propuestas temáticas, el trasfondo moral, la crítica honesta, el eco avisador y la belleza literaria que encierra la obra de Delibes.

Prueba de ello son las numerosas actividades convocadas desde diversas entidades, asociaciones e instituciones que forman un denso programa conmemorativo apto para todos los niveles y exigencias, desde el estrato académico hasta un espacio más popular, donde destaca el impulso ejercido desde los ministerios de Cultura y de Asuntos Exteriores, con el Instituto Cervantes como eje de conexión.

Las sedes del Instituto Cervantes en Varsovia, Moscú, Montevideo y Fráncfort han celebrado actividades que próximamente abordarán las de Tánger y Beirut, "y de forma online en muchísimos otros sitios", ha precisado la hija del escritor, portavoz de la familia y presidenta de la Fundación Miguel Delibes.

"Se han hecho y se van a hacer bastantes cosas en el extranjero aunque menos de las que hubiésemos querido" debido a la pandemia, ha añadido no obstante.

En previsiones quedan pendientes más actos, algunos supeditados a la evolución sanitaria, como la publicación de un libro colectivo de ensayos sobre la narrativa de Miguel Delibes por parte de una veintena de profesores de español en universidades extranjeras, que ha coordinado Agustín Cuadrado (Texas State University), además de acciones programadas en Estados Unidos, India y México, entre otros países.

El Instituto Cervantes, por su parte, acometerá una edición conmemorativa del discurso de ingreso en la Academia de la Lengua (25 de mayo de 1975), similar a la que el Ayuntamiento de Valladolid (noroeste), su ciudad natal, editó y distribuyó de forma gratuita en su 53ª Feria del Libro (FLV), celebrada entre el 25 de septiembre y el 4 de octubre.

La Asociación de Academias de la Lengua Española ha proyectado la edición conmemorativa de una de sus obras y la editorial Destino, patrono de la Fundación Miguel Delibes y vinculada a casi toda su obra, distribuirá desde el 15 de octubre "El libro de Miguel Delibes", una biografía del novelista con un abundante fondo gráfico y una selección de sus principales textos literarios.

Con prólogo de Sergio del Molino, en el caso de "El camino", y con una introducción de Manuel Vilas, en el de "Los santos inocentes", Destino también tiene en perspectiva una reedición de ambos títulos.

Dentro de la esfera audiovisual, existe el diseño de una serie o documental enfocado hacia TVE y basado en los personajes de los libros de Miguel Delibes, mientras que la 65ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), del 24 de octubre al 31 de octubre, proyectará un par de películas, aún por concretar, con el lema de "El cine que amó Delibes".

Por último, dentro del plano formativo y educativo, entre las previsiones de la Fundación Miguel Delibes figura la creación de una plataforma en línea dirigida a los escolares para profundizar en el aprendizaje del español con la referencia de algunos fragmentos de los libros del escritor vallisoletano.

Finalmente, entre decenas de convocatorias, la Asociación de Escritores Noveles (AEN) ha organizado un homenaje virtual el 29 de octubre, con la participación de Elisa Delibes y la presidenta de esa entidad, Covadonga Sánchez.

En 2008, con motivo de la apertura de una delegación de la AEN en Valladolid, esta asociación pidió al novelista que apadrinara el acto, pero Miguel Delibes declinó por su estado de salud aunque envió un texto de gratitud y alegría.

"En los año 40, yo escribí en Valladolid más solo que la una. ¡Cuánto hubiera deseado unos compañeros! Lamento no poder estar con vosotros (...) pero os apoyo y os deseo muchos éxitos. Un cordial saludo", les dijo entonces.