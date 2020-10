México.- López Obrador acusa a Austria de "apropiarse por completo" del penacho de Monteczuma y pide su devolución

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha insistido este martes al Gobierno de Austria en que devuelva al país el penacho de Moctezuma, expuesto en el Museo Antropológico de Viena, aunque lo ha considerado "una misión casi imposible, dado que se lo han apropiado por completo".



A través de Twitter, López Obrador ha asegurado que su mujer, Beatriz Gutiérrez Müller, quien ha visitado al presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, se ha reunido con las autoridades austriacas con la intención de "obtener piezas históricas y arqueológicas de México para ser exhibidas" durante el Bicentenario de la Independencia.



Ha señalado, además, que "ni a Maximiliano de Habsburgo se lo prestaron (en referencia al penacho) cuando nos invadieron e impusieron el llamado Segundo Imperio Mexicano".



Por su parte, las autoridades del museo donde está expuesto han asegurado que no podrá ser trasladado "al menos en los próximos diez años".



"El penacho es demasiado frágil", ha explicado el curador de las colecciones de América del Norte y Central de la institución pública austríaca, Gerard van Bussel, ya que está formado principalmente por material orgánico, y cualquier vibración "en el aire o la carretera lo destruiría", según recoge 'El Universal'.



Van Bussel también se ha referido al comité binacional compuesto por curadores, restauradores y científicos de ambos países que, tras analizar el penacho entre 2010 y 2012, concluyeron que "era demasiado frágil para viajar".



A esto, ha añadido que en el caso de que fuera posible trasladar la pieza, estarían dispuestos a que "los países discutan la devolución de objetos", según informa el citado medio.



La pieza, compuesta por plumas de quetzal y otras aves sobre una base de oro y piedras preciosas, recibe este nombre por la teoría más extendida de su origen, que asegura que fue un regalo de Moctezuma a Hernán Cortés a comienzos del siglo XVI, aunque su origen sigue sin generar consenso entre los investigadores.



La propia Gutiérrez Müller ha informado a través de su cuenta de Instagram de un acuerdo alcanzado entre México y Austria.



"La Biblioteca Nacional de Austria posee un gran acervo sobre México como el Códice Viena. Este convenio permitirá que todos los mexicanos conozcan el acervo digitalizado de esta histórica e importantísima biblioteca europea. El patrimonio cultural de la humanidad se comparte. Por eso es de todos, no de un particular", ha detallado.



Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, se encuentra inmersa en una gira por países europeos en representación del Gobierno de López Obrador con el objetivo de conseguir códices y piezas arqueológicas que puedan ser exhibidas en 2021. Hasta el momento se ha reunido con el papa Francisco y con el presidente de Italia, Sergio Mattarella.



"SAQUEO DE OBRAS DE ARTE"



López Obrador ha denunciado este martes en una comparecencia "un saqueo de obras de arte y de objetos históricos, arqueológicos", aunque "no sólo México ha padecido de esto, de esto ha padecido África y otros países y regiones del mundo, incluso, hasta países europeos han sido saqueados de sus patrimonios históricos".



"Muchas de las cosas que se exhiben en los museos más importantes del mundo se sustrajeron de manera ilegal de los países de origen de las culturas", ha denunciado, también ha criticado que "los colonialistas han narrado la historia a su conveniencia" para "justificar este acto de intromisión y de saqueo, esgrimiendo una supuesta superioridad".



Respecto al posible retorno del penacho a México y las gestiones de Gutiérrez Müller, el presidente ha especificado que "no sabemos todavía cuál va a ser el resultado, ahora que regrese ya nos van a informar".



También ha informado de que próximamente detallarán "cuáles serán las piezas" que exhibirán el próximo año, "un año muy importante porque se van a recordar los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán, los 500 años de la invasión colonial y los 200 años de nuestra Independencia nacional".