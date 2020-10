México.- Las quejas por la supresión de fideicomisos aplazan la comparecencia de Exteriores en el Senado mexicano

24/08/2020 El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO SRE MÉXICO



El Senado de México ha cancelado este martes la comparecencia del ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard, por el bloqueo por parte de organizaciones civiles que rechazan la eliminación de 109 fondos públicos de la sede legislativa.



En la comparecencia, Ebrard iba a presentar el segundo informe anual del Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en materia diplomática, tras la cual el Senado iba a discutir la eliminación de 109 fondos públicos, después de que el Congreso aprobara esta medida presentada por el partido gobernante, MORENA.



Al recinto legislativo sólo han podido acceder nueve senadores, entre ellos el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien ha informado de la cancelación de la comparecencia por "la falta de condiciones suficientes para realizar la sesión de hoy", que se aplaza al miércoles 14.



Monreal ha informado a través de Twitter del bloqueo de las puertas del Senado y ha incidido en que "vamos a respetar todo tipo de expresiones, y buscaremos la manera de continuar con nuestro trabajo".



En un vídeo institucional emitido en esta red social, Monreal ha asegurado que "no vamos a provocar, vamos a actuar con mucha tolerancia, ellos tienen el derecho a manifestarse y nosotros haremos nuestro trabajo constitucional de acuerdo con las reglas procesales del parlamento. No vamos a tensar el hilo de la conducción política e institucional".



Más de 60 organizaciones y 500 ciudadanos concentrados frente al Senado denuncian la intención de eliminar 109 fideicomisos del Gobierno de López Obrador, sin haber hecho un análisis previo de cada uno, que dejaría en una situación de vulnerabilidad a los colectivos sociales que dependen de ellos.



Estos fondos han sido entendidos por López Obrador como un foco de corrupción, por lo que ha propuesto que sean repartidos directamente por su Gobierno, algo que para los protestantes supone riesgo de "discrecionalidad y politización" de la asignación de estos recursos.



Los manifestantes han remitido una carta al Senado, al que han pedido que no elimine estos fondos, sino que los refuerce, según ha informado 'El Universal'.



"Urgimos a esta Cámara de Senadores a considerar las formas de mejorar el control y rendición de cuentas de estas figuras (los fondos) y no extinguirlas de tajo y sin análisis, ya que esta medida en lugar de resolver un problema público podría generar otros e incrementar la vulnerabilidad en la que ya se encuentran muchos grupos sociales que dependen de estos recursos", han pedido.



Amnistía Internacional México, Fundar, EQUIS Justicia para las Mujeres, Greenpeace México, México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Impunidad Cero, entre otras organizaciones, han firmado esta petición a la Cámara Alta, junto con científicos, investigadores, artistas, defensores de Derechos Humanos, entre otros.