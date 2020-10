Más de 10.000 muertos por coronavirus en Irak

Más de 10.000 personas murieron por el nuevo coronavirus en Irak, donde el sistema sanitario se ve desbordado ante la afluencia de pacientes, anunció el miércoles el ministro iraquí de Salud.

Irak registró desde el inicio de la pandemia más de 413.000 casos de covid-19, incluidas 10.021 muertes, según el ministro. Alrededor del 85% de los enfermos sanaron.

Bagdad levantó recientemente algunas restricciones y las mezquitas, comercios y cafés reabrieron, pero el gobierno mantiene las fronteras del país cerradas a los no residentes.

El Irán vecino es el país más golpeado por la pandemia en la región, con cerca de 30.000 muertos, según las autoridades locales.

El gobierno iraquí exhortó además a la población a evitar las grandes concentraciones.

No obstante, según las autoridades religiosas, más de 14,5 millones de peregrinos participaron este año en el Arbain, una gran conmemoración chiita que acabó la semana pasada y donde muchos no usaron mascarilla o no respetaron las normas de distancia física.

El sistema sanitario iraquí, desgastado por años de guerra y falta de inversión, se ha visto desbordado bajo la presión de los numerosos enfermos de covid-19, y el personal médico denuncia una falta de equipos de protección.

ff-sbh/vg/vl/bc/pc