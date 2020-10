Marta Peñate explota al ver las imágenes de Lester besándose con Patricia

07/10/2020 MARTA PEÑATE EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO



MADRID, 14 (CHANCE)



Marta Peñate se ha convertido en la protagonista indiscutible de La isla de las tentaciones. Y es que, aunque muchos aseguren que su personalidad es de lo más intensa y sobre actuada, los que la conocemos desde su participación en Gran Hermano como anónima, sabemos que no es que exagere sus comportamientos, sino que ella es así. Lo bueno, muy bueno, lo malo, muy malo.



En esta ocasión lo que ha visto Marta en la hoguera no le ha gustado nada y se ha puesto como las locas. Ha dicho por activa y por pasiva que quería hablar con él y que se hiciera falta, se iba hasta su viña para decirle cuatro cosas a la cara, pero evidentemente eso no ha pasado. Ya lo vivimos con Melyssa.



Viendo las imágenes de Lester besándose con Patricia, Marta ha entrado en cólera y ha confesado que: "Que se lo coma con papas, se lo regalo tío, pa' ti. Es hipócrita, ¿Por qué llora? pues no llores, di que te encanta mucho y que Marta te da igual. Yo no soy tonta. Esto a mi me ha dado alas". Entre lágrimas y llena de furia al ver como su todavía pareja se liaba con otra mientras se quejaba de lo que le había hecho ella con Dani, ha soltado todo lo que se le venía por la cabeza.



Cuando le ponen el vídeo de las relaciones sexuales mantenidas entre Lester y Patricia y no mira ni si quiera: "Hombre, yo por él no siento casi nada, pero tampoco soy masoca. Le he dado todo y nunca me ha agradecido nada. Por eso estaba tan dolida con él. Él a mí no me ha dado nada, te lo juro, ni esto. Te juro Sandra que esta imagen es lo de menos, me ha removido todo lo que me ha hecho estos años, de toda la basura que me he comido suya. Cuando vea las imágenes de Dani y mías dile de mi parte que lo puede llamar 'karma'. Por Dani siento mucho cariño, atracción, pero yo no le puedo decir a Dani 'te quiero'".