Margaret Atwood advierte que el planeta está "amenazado" como en su distopía

Barcelona, (España) 14 oct (EFE).- La escritora y activista canadiense Margaret Atwood (Ottawa, 1939), que ha participado en la Biennal de Pensamiento Ciutat Oberta de la capital catalana hablando sobre feminismo, totalitarismos y futuro, considera que el planeta está "amenazado", como en su novela distópica "El cuento de la criada".

Una de las características de la literatura de Atwood es que nada de lo que escribe ha sucedido aún, pero eso no significa que no pueda ocurrir en el futuro.

"Nunca digas nunca, porque cualquier cosa puede suceder en cualquier parte", ha advertido la autora durante su participación de forma telemática, en la sesión "Mirar el futuro".

Por ello, centrándose en el tema de la sesión, la escritora ha avisado que el planeta está "amenazado" y ha incidido especialmente en el compromiso con la ecología y el cuidado del medioambiente como claves para un mejor futuro, porque asegura, "la destrucción de la biosfera supondría la despedida de la especie humana".

Atwood también habló sobre política y de Donald Trump, que inició su mandato justo antes de que la serie de televisión basada en su novela más popular saliera a la luz, lo que asegura que provocó que ésta "no se viera como un producto de fantasía, sino como una telerrealidad, como una posibilidad de futuro".

"Trump parece como si fuera inmortal, yo creo que él realmente lo piensa, pero esperemos que algún día se muera", ha dicho con un punto de ironía la escritora, que expresó su deseo de que el presidente estadounidense no renueve su mandato en las próximas elecciones.

Con esta sesión se inauguró también anoche el festival Barcelona Poesía. La escritora apareció en una pantalla ante un público presencial reducido y otro virtual, que a través de la página web pudo seguir la sesión "Mirar el futuro" desde su casa, y que está disponible en vídeo para quién lo quiera recuperar.