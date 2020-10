Los estudiantes desafían al rey y al Gobierno con una nueva protesta en Bangkok

EFE/EPA/NARONG SANGNAK

Bangkok, 14 oct (EFE).- Los manifestantes liderados por los estudiantes vuelven este miércoles a desafiar a las autoridades en Tailandia con una nueva protesta para pedir la dimisión del Gobierno y reformas para limitar el poder de los militares y la política.

Al menos 14.000 agentes han sido desplegados en Bangkok para controlar las protestas que se esperan que alcancen su apogeo a última hora de la tarde y evitar que se acerquen a una avenida por donde está previsto que pase el convoy del monarca, Vajiralongkorn, o a la sede del Gobierno.

La protesta, que coincide con el aniversario del inicio de las manifestaciones estudiantiles prodemocráticas de 1973, acontece en medio de las tensiones debido a las escaramuzas este martes entre policías y manifestantes, que lanzaron pintura azul a los agentes mientras eran dispersados.

Al menos 21 estudiantes resultaron detenidos, incluido uno de los líderes estudiantiles, Jatupat "Pai Daodin" Boonpatararaksa, junto al Monumento a la Democracia, donde la víspera comenzaron a concentrarse los manifestantes.

Grupos promonárquicos, identificados con camisetas y polos amarillos, se encuentran en la zona para saludar al monarca, que participará en una ceremonia en el Gran Palacio Real, lo que podría provocar algún enfrentamiento.

La Policía tailandesa alega que se trataba la manifestación antigubernamental es "ilegal" porque interrumpe el tráfico y no ha recibido autorización.

Los estudiantes, han convocado actos y protestas casi a diario desde julio, esperan congregar a decenas de miles de personas como en la última convocatoria del 19 y 20 de agosto y anunciaron que marcharán hoy hasta la sede del Gobierno para exigir la dimisión del primer ministro, Prayut Chan-ocha.

Congregados bajo la coalición civil Partido del Pueblo, las protestas están lideradas por varias organizaciones estudiantiles que quieren que se redacte una nueva Constitución, ya que consideran la actual como antidemocrática por haber sido redactada por la antigua junta militar (2014-2019).

Además, exigen la disolución del Parlamento y la celebración de elecciones transparentes y justas.

LA DEMANDA MAS CONTROVERTIDA

La demanda más controvertida es la reforma de la monarquía, un tema tabú hasta hace poco por el gran respeto que ha inspirado la institución y la ley de lesa majestad, que prevé penas de hasta 15 años de cárcel para quien critique a la corona.

El monarca Vajiralongkorn, que pasa gran parte de su tiempo en Alemania, llegó el fin de semana pasado para participar en ceremonias religiosas y el aniversario por la muerte de su padre, el venerado Bhumibol Adulyadej, fallecido el 13 de octubre de 2016.

No se conoce la agenda del rey, que ha viajado con la reina Suthida y la concubina real, pero se cree que se trata de la visita más larga este año, ya que no suele pasar más de 24 horas en el país.