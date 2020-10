Libia.- Exhumados cerca de diez cuerpos en las fosas recientemente halladas en Tarhuna tras la retirada de Haftar

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Las autoridades libias reconocidas internacionalmente han confirmado la exhumación de cerca de diez cuerpos más en las fosas comunes halladas recientemente en la ciudad de Tarhuna tras la retirada de la misma por parte de las fuerzas encabezadas por el mariscal de campo Jalifa Haftar, vinculado a las autoridades asentadas en el este del país.



La Autoridad General para la Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas ha señalado que en una de las tres fosas localizadas durante los últimos días se han recuperado ocho cuerpos, si bien los trabajos continúan en el lugar, según ha recogido el diario 'The Libya Herald'.



El organismo afirmó en julio que hasta entonces había recuperado más de 220 cuerpos en Tarhuna y otras zonas ubicadas al sur de Trípoli tras la retirada de las fuerzas de Haftar tras ser repelida la ofensiva que lanzó en abril de 2019 contra la capital del país.



La fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, afirmó en junio que no dudará en incluir en su investigación en curso sobre Libia el hallazgo de fosas comunes en Tarhuna y sus alrededores tras la retirada de las fuerzas de Haftar.



Haftar, que cuenta con el respaldo de Egipto, Rusia y Emiratos Árabes Unidos (EAU), lanzó en abril de 2019 una operación para hacerse con el control de Trípoli, repelida por el Gobierno de unidad con el apoyo militar de Turquía.



Las partes en conflicto han mantenido desde entonces varias reuniones en Suiza, Egipto y Marruecos que han permitido acercar posturas. Tras las mismas, el primer ministro del Gobierno de unidad, Fayez Serraj, ha mostrado su disposición a dimitir y traspasar los poderes a un nuevo organismo ejecutivo a finales de octubre, como máximo.



NUEVOS CONTACTOS EN EGIPTO



En este contexto, delegaciones de ambas partes han mantenido entre el 11 y el 13 de octubre nuevos contactos en Egipto de cara a la puesta en marcha de un proceso de transición y los acuerdos sobre la organización institucional, tal y como han confirmado en un comunicado conjunto.



Las partes han señalado que se han iniciado discusiones legales sobre la posibilidad de un referéndum sobre la Constitución vigente en el país y han recalcado que han acordado continuar sus discusiones, tal y como ha recogido el diario egipcio 'Al Ahram'.



Por otra parte, un líder local de la ciudad de Misrata ha confirmado un acuerdo con las autoridades orientales para un intercambio de presos durante los próximos días, según el diario 'The Libya Observer'. Mohamad Rayubi ha destacado que entre los acuerdos alcanzados figuran la reapertura de carreteras y aeropuertos.



En este contexto, Naciones Unidas ha anunciado la reanudación, el 26 de octubre y por videoconferencia, de las conversaciones políticas entre las partes --conocidas como Foro de Diálogo Político Libio (LPDF)--. Este proceso se reanudará cara a cara a principios de noviembre, según la evolución de la pandemia de coronavirus.



La duplicidad institucional en Libia se retrotrae a las elecciones parlamentarias de 2014, que dividieron las administraciones, sin que las asentadas en el este --anteriormente reconocidas por la comunidad internacional-- y el Gobierno de unidad, surgido de un acuerdo en 2015, consiguieran pactar su unificación desde entonces.