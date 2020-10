La transformación digital será clave tras la COVID-19 en Latinoamérica

La transformación digital de los sistemas de salud será fundamental en el mundo tras el paso de la pandemia de la COVID-19 con el reto, además, de hacer que este cambio se mantenga a través del tiempo, consideraron este miércoles varios especialistas. EFE/LUIS TEJIDO/Archivo

México, 14 oct (EFE).- La transformación digital de los sistemas de salud será fundamental en el mundo tras el paso de la pandemia de la COVID-19 con el reto, además, de hacer que este cambio se mantenga a través del tiempo, consideraron este miércoles varios especialistas.

"La transformación es crítica e importante. Estamos en un nuevo momento y todos los sectores necesitan soluciones digitales", aseguró Rifat Atun, profesor de sistemas de salud global en la Universidad de Harvard, durante su participación en el Roche Press Day, evento virtual que reúne a especialistas de toda América Latina.

En el panel "Qué viene primero: ¿un gobierno digital o salud digital? Una discusión sobre un enfoque ascendente o descendente para impulsar la transformación digital de los sistemas de salud" , varios especialistas coincidieron en que la pandemia urgió a la región a virar hacia la digitalización.

Marcelo D'Angostino, asesor senior de Sistemas de Información y Salud Digital en la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), señaló que la transformación digital no significa digitalizar "sino posicionar a las instituciones que trabajan en salud en la era digital".

Explicó que la sociedad en general funciona como una red, que en medio de la pandemia debe trabajar con un objetivo en común: la lucha por la salud.

DESAFÍOS IMPORTANTES

Para los especialistas, la pandemia ha planteado importantes desafíos para los países latinoamericanos, especialmente porque ha exacerbado las desigualdades y es ahí donde la digitalización juega un papel fundamental.

No obstante, Adriana Rubio, directora de área para la división Roche Diagnósticos para Latinoamérica, consideró que no todos los países en la región están preparados para esta transformación

"Hay sistemas que tienen integración público-privada y que han podido avanzar de forma más rápida, que cuentan con infraestructura. Pero hay otros países donde las dificultades y los desafíos son más importantes", consideró.

D'Angostino destacó, sin embargo, que a estos cambios digitales "hay que subirse, hay que actualizar legislaciones y que las actualizaciones sean sostenibles".

En ese sentido, el profesor Rifat Atun consideró que es necesario que los países tengan legislaciones más rápidas para las nuevas tecnologías "pues si las reglamentaciones son lentas, acaban con la equidad".

TECNOLOGÍA COMO HERRAMIENTA

En varios países del mundo, la tecnología ha sido una herramienta esencial para el manejo de la pandemia.

Países europeos y asiáticos aprovecharon el uso de datos digitales para reducir el impacto de la COVID-19 en su territorio, ayudar al sistema de salud en tiempo real, realizar consultas digitales o crearon aplicaciones para la detección y rastreo de casos.

En Latinoamérica, uno de los países que es un ejemplo en el manejo de la pandemia es Uruguay, que logró una exitosa estrategia contra el coronavirus, la cual nunca incluyó cuarentenas obligatorias.

Además de apelar por la responsabilidad social, una de las clave de este éxito, según Juan Gil, asesor del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, fue aprovechar la tecnología que tenían al alcance para detectar casos y dar seguimiento a los contactos.

"Se diseñó una estrategia digital que generó que personas podían reportar síntomas y una vez que presentaban síntomas se generaba un pasaje hacia el prestador de salud", dijo.

Aunado a ello se realizó un sistema de información donde el registro de casos era centralizado y formaba parte de la entidad sanitaria, con lo que además se podía dar seguimiento puntual a los contactos de las personas enfermas.

Los especialistas coincidieron en que la transformación digital es un camino largo en el que la actuación de todos los actores será fundamental para lograr este cambio, pero también para que se mantenga tras la pandemia.

"Tenemos que trabajar en las bases fundacionales para que esto quede para siempre, es un camino largo, pero la ruta está marcada", concluyó D'Angostino.