Kike Pérez pelea para mantener la titularidad porque sabe que hay competencia

El centrocampista del Valladolid Kike Pérez (d) se dispone a chutar ante Gerard Piqué (i), del FC Barcelona, durante un partido. EFE/R. García/Archivo

Valladolid, 14 oct (EFE).- El medio centro del Real Valladolid, Kike Pérez, "trabaja" cada día para "mantener la titularidad", que ya ha logrado en dos partidos de la presente temporada, porque es consciente de que "hay mucha y buena competencia" en su puesto, aunque también "sana", según ha explicado en rueda de prensa.

"Míchel y Rubén Alcaraz son muy buenos jugadores, y me ayudan a mejorar en el día a día. Estoy para luchar por un puesto y poder mantenerme como titular", ha insistido el joven jugador, que ha conseguido debutar en Primera división tras llegar desde la cantera, donde siempre ha destacado.

Antes de que se produjera el parón la pasada campaña, por la aparición del coronavirus, era "uno más" y acababa de llegar al primer equipo, pero con el tiempo se ha ido "encontrando mejor", ha contado con la "ayuda" de sus compañeros y por ello se ha "adaptado mejor" al grupo y a la categoría.

Tal y como ha indicado, "llegar a Primera es algo con lo que se sueña desde pequeño" y, gracias al trabajo que hizo en la cantera, tuvo la "oportunidad" de subir al primer equipo y, con ella, poder debutar en la máxima categoría del fútbol profesional, donde se va haciendo un hueco, ya que "aprovecha al máximo" cada minuto.

"Durante la pretemporada y el inicio de liga, empecé trabajando como sé, intentando convencer al míster para tener minutos, y he conseguido tenerlos y, además, ser titular", ha valorado Kike Pérez, quien ahora solo piensa en "sumar tres puntos cuanto antes" y, si puede ser este domingo, mejor.

El jugador tiene "buenas sensaciones" respecto al equipo, "porque se trabaja bien y hay muchas ganas de ganar el primer partido de liga", a lo que ha añadido que "se han hecho partidos muy buenos, aunque no han acompañado los resultados y, puesto que también se han cometido errores, el objetivo es tratar de corregirlos".

También considera fundamental "no perder la esencia como bloque defensivo" y tiene claro que, si siguen trabajando igual, "el primer triunfo llegará pronto", un mensaje en el que ha incidido el técnico, Sergio González, quien les ha recordado que llevan cinco jornadas sin ganar y "hay que ir a por los primeros tres puntos".

Por ello, el partido de este domingo ante el Huesca es "importante", ya que el único propósito es regresar a Valladolid con esa primera victoria en su casillero, que les aporte confianza para seguir con su dinámica de trabajo, pero con mejores resultados.