Jefe médico de la NFL se opone a que el campeonato se juegue en una "burbuja"

El director médico de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), el doctor Allen Sills, se resistió a cambiar a un ambiente de "burbuja" en medio de la racha de resultados positivos de la prueba de coronavirus entre jugadores y personal de equipos de la liga. EFE/EPA/ANDREW GOMBERT/Archivo

Nueva York, 13 oct (EFE).- El director médico de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), el doctor Allen Sills, fue categórico este martes al rechazar que el resto de la competición de la temporada 2020-21 se vaya a jugar en sedes tipo "burbuja".

Sills se resistió a cambiar a un ambiente de "burbuja" en medio de la racha de resultados positivos de la prueba de coronavirus entre jugadores y personal de equipos de la liga, diciendo que no sería infalible y citando los riesgos para la salud mental de un período prolongado de aislamiento social.

El máximo responsable médico de la NFL reiteró durante una conferencia telefónica que la liga ha estado discutiendo la opción de la "burbuja" desde marzo, mucho antes de que fuera implantada con éxito por varias ligas profesionales incluidas la NBA, WNBA, NHL, MLS y NWSL.

Sills señaló que la liga no ha descartado la opción de una "burbuja" a finales de esta temporada, pero para entonces las circunstancias en la lucha contra el coronavirus podrían ser otras muy diferentes a las actuales.

"No creemos que (el concepto) sea el curso de acción más seguro", a pesar de un brote entre los Titans de Tennessee, casi una docena de partidos reprogramados hasta la quinta semana y un total de 47 infecciones confirmadas en toda la liga durante los últimos dos períodos de prueba.

Todo lo anterior fue considerado por Sills como un reto más de cara a seguir con la competición regular de liga, en la que algunos equipos también tienen derecho a permitir un número reducido de espectadores en las gradas durante los partidos.

"Creo que todos tenemos que reconocer que no hay (soluciones) perfectas. En primer lugar, una burbuja no va a mantener fuera a todas las infecciones. Habría personas que entran y salen: trabajadores de servicios, seguridad, otro personal", analizó.

Al margen de como se hayan dado las experiencias del modelo de sedes "burbuja" de otras ligas, Sills no está convencido de la eficacia de las mismas.

"Hemos sabido por otras experiencias que esas personas pueden estar infectadas. Así que el simple hecho de estar en una burbuja no nos mantiene a salvo. Aún tenemos que tomar todas estas medidas de mitigación, con EPP, con identificaciones de síntomas, con pruebas, etc., en definitiva, medidas preventivas al máximo."

Sills ha dicho que el objetivo del enfoque COVID-19 de la NFL es mitigar, pero no eliminar, el riesgo de infección, y luego trabajar rápidamente para aislar a las personas infectadas y prevenir un brote. Moverse a una burbuja, sugirió, podría causar más angustia de la que previene.