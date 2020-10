Israel, con 2.264 nuevos casos COVID-19, se acerca a cifras para la desescalada

Lugar habililitado para el rezo ante el Muro de las Lamentaciones, en Jerusalén, con espacios delimitados para evitar contagios. EFE/EPA/ATEF SAFADI

Jerusalén, 14 oct (EFE).- Día tras día, Israel va batiendo récords que no lograba hace semanas y por fin nota una clara mejoría en la segunda oleada del coronavirus: hoy se registraron solo 2.264 nuevos contagios y la tasa de positivos bajó al 5%. Las cifras del Ministerio de Sanidad de hoy permiten el optimismo y muestran una clara mejoría respecto a las últimas semanas, cuando se llegaron a alcanzar cerca de 9.000 nuevos contagios diarios y un porcentaje de positivos respecto a los test realizados del 15%. Así, el país se acerca al máximo de dos mil contagios diarios que las autoridades sanitarias fijaron para empezar la desescalada. La tasa de positivos de hoy es la más baja desde julio y desde agosto no se veía un número de infectados en torno a los dos mil, tras un septiembre y lo que va de octubre con las cifras disparadas. Los contagios totales en el país, de unos nueve millones de habitantes, se acercan ya a los trescientos mil (297.274) y las muertes por la COVID-19 han sido hasta ahora 2.061. El número de casos graves se ha reducido a 808, muy cerca de los 800 que Sanidad marcó como límite de lo que pueden gestionar los hospitales. Hoy se tenía que haber levantado el confinamiento que se inició hará el viernes cuatro semanas, pero el Gabinete del Coronavirus decidió ayer prorrogarlo hasta la noche del domingo y volver a debatir su levantamiento el jueves, cuando se haya constatado la tendencia en la mejora de los datos.

Israel estudia actualmente un plan de desescalada gradual y por fases, a diferencia de la rápida reapertura que inició tras controlar la primera ola de coronavirus y que disparó las infecciones hasta situarle como uno de los países con la mayor tasa de morbilidad del mundo.

Sanidad contempla que la desescalada tenga ocho fases que podrían prolongarse durante cuatro meses, en los que poco a poco se iría volviendo a la normalidad y se irían levantando las limitaciones de movimiento y de actividad económica y de ocio. Se espera que entre las primeras medidas que se tomen estén la reapertura de las escuelas y de los negocios que no atiendan al público, seguido de los mercados, centros comerciales y negocios no esenciales.