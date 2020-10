Impasse de estímulo aumenta tensiones y no se vislumbra acuerdo

Mitch McConnell

(Bloomberg) -- Las diferencias entre la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, acerca de un plan de alivio económico para mitigar los efectos de la pandemia se han profundizado, lo que termina efectivamente con las posibilidades de un estímulo preelectoral para la economía.

Considerando que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, viaja a Medio Oriente la semana que viene, es posible que también se pospongan las negociaciones adicionales entre los demócratas y la Casa Blanca para llegar a un acuerdo que pueda ser aprobado por el Congreso después de las elecciones.

La incapacidad de lograr un acuerdo tras meses de negociaciones ha provocado crecientes tensiones, y cada sector ha visto aumentar las tensiones internas a medida que queda claro que no habrá un proyecto de ley de gastos para presentar a la ciudadanía.

El presidente, Donald Trump, tuiteó que el Congreso debería “ir a lo grande o irse a casa” poco después de que su compañero republicano McConnell prometiera acción la próxima semana sobre un proyecto de ley dirigido solo a las pequeñas empresas. Pelosi se enfureció durante una entrevista con CNN el martes por la tarde cuando se le preguntó sobre los demócratas que la instaron a revisar nuevamente la oferta de estímulo de US$1,8 billones de la Administración Trump.

“No sé por qué siempre eres un defensor” de la posición republicana, le dijo al presentador, Wolf Blitzer. “Honestamente, no puedo entenderlo”, dijo Pelosi sobre los demócratas que piden un acuerdo ahora. “No están negociando esta situación”, dijo. Luego agregó: “Ni siquiera estamos cerca de algo bueno”.

Prueba para los mercados

Con menos de tres semanas para las elecciones del 3 de noviembre, el hecho de que no se obtenga más ayuda fiscal para millones de desempleados y para las empresas que enfrentan otro aumento en los casos de coronavirus supondrá una nueva prueba para los mercados financieros. Las acciones cayeron el martes por la falta de progreso y el índice S&P 500 cerró con una caída de 0,6%.

El propio McConnell había estimado la semana pasada que “la proximidad con las elecciones y las diferencias de opinión sobre lo que se necesita son bastante amplias”.

El martes, propuso votar la próxima semana sobre una sola disposición: reponer fondos en el programa de protección de cheques de pago para pequeñas empresas. “Los republicanos no están de acuerdo en que nada es mejor que algo para las familias trabajadoras”, dijo en un comunicado.

El martes en una llamada, Pelosi advirtió a sus colegas de la Cámara que, con cualquier acuerdo que se base en la oferta actual de la Casa Blanca, se reducirán las prioridades demócratas. A raíz del tuit de Trump sobre “ir a lo grande”, dijo a sus colegas que el lado demócrata tiene más influencia que nunca, dijeron tres participantes.

Brecha política

Pelosi se ha quedado entrampada con un proyecto de ley de US$2,2 billones, y las partes siguen estando muy distanciadas también en varios temas políticos, incluida la forma de implementar la ayuda para la atención médica y distribuir los créditos fiscales, así como la asistencia a los Gobiernos estatales y locales.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dio más indicios de que un acuerdo no está próximo con un tuit que decía: “Los demócratas del Senado que ahora dicen que deberíamos centrarnos en el alivio del pueblo estadounidense deberían llevar sus discursos vacíos directamente a Nancy Pelosi”.

Pelosi busca aplacar la inquietud de los demócratas por aceptar lo que ofrece la Casa Blanca después de que Trump amplió su propuesta de US$1,6 billones. Varios la han animado a llegar a un acuerdo.

“Las personas necesitadas no pueden esperar hasta febrero. US$1,8 billones es significativo y más del doble de estímulo de Obama”, escribió en Twitter el representante demócrata de California Ro Khanna. “Haga un trato y ponga la pelota en la cancha de McConnell”.

Pelosi dijo en la entrevista de CNN “Ro Khanna, eso es amable. Eso no es lo que vamos a hacer”.

