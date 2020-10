Festival Cervantino de México arranca en línea pero con mensaje de esperanza

Vista general de la inauguración del 47 Festival Internacional Cervantino en el estado de Guanajuato (México). EFE/Archivo

México, 14 oct (EFE).- El Festival Internacional Cervantino (FIC) de Guanajuato (México) tuvo este miércoles la inauguración de su 48 edición, que será virtual, algo que resultó un reto para la organización pero ante lo que pusieron toda la carne en el asador para lograr un festival completo y con un mensaje esperanzador.

"Este año está lleno de retos y desafíos, pero nos está dejando la lección de que no hay nada más poderoso que la cultura para rehacernos como personas y como comunidad", expresó la directora del festival, Mariana Aymerich.

Con cinco días y más de 50 eventos culturales de múltiples disciplinas en los que participarán 825 artistas nacionales e internacionales (de 13 países), esta semana tan importante para la ciudad de Guanajuato, para el estado homónimo y para México por su repercusión internacional, logra mantenerse a flote de manera virtual a pesar de las dificultades derivadas de la pandemia.

"A pesar de que algunos recomendaban la cancelación, gracias al esfuerzo de todos los involucrados logramos encontrar la mejor solución posible. No fue fácil pero el amor por el arte y el profesionalismo nos permitieron seguir con esta edición que será inolvidable", añadió la directora.

Junto a ella, otros involucrados en el festival compartieron sobre el escenario del emblemático Teatro Juárez de Guanajuato este mensaje de esperanza, mirada hacia el futuro e ilusión por una edición muy diferente pero de calidad.

Del 14 al 18 de octubre el FIC, uno de los festivales artísticos más relevantes de Latinoamérica, ofrecerá una programación gratuita en línea y a través de televisión abierta de danza, música, teatro y ópera, entre otras actividades.

Participarán, entre muchos otros, la compañía catalana la Fura dels Baus, además, habrá la instalación lumínica-sonora "Ausencia: Memoria colectiva" compuesta por tubos LED que podrán ser manipulados vía Twitter; y una "jam" de videojuegos, juegos de mesa y de rol.

Además, este año, con la Presea Cervantina, que se entrega habitualmente a personalidades icónicas de las artes, se reconoció la titánica labor contra la COVID-19 de los trabajadores sanitarios al otorgársela de manera presencial a Alfonso Delgado Vargas, director del hospital regional de Silao, en representación del sector salud.

"A nombre de todo el sector salud, a nombre de todos los trabajadores de sanidad, es un orgullo recibir este reconocimiento por el trabajo de nuestro día a día. Todos teníamos mucho miedo pero hemos aprendido muchas cosas, cómo tratar de lidiar con la enfermedad, con el dolor de las familias o con la alegría cuando alguien se va a su casa. Vamos a seguir en esta lucha incansable", sentenció el especialista.

Por último, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, resaltó la importancia de "la cultura en el desarrollo social de las personas" y se mostró positivo de cara al gran salto de la cultura digital, forzado por la cuarentena derivada de la crisis del coronavirus.

"El mundo digital se está abriendo y nosotros queremos estar ahí. La pandemia frenó el dinamismo pero no nos detuvo", concluyó.