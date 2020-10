España.- Sánchez asegura que Iglesias cuenta con su "absoluta confianza"

30/09/2020 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a una nueva sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, en Madrid, (España), a 30 de septiembre de 2020. En esta sesión los populares llevan una interpelación al Gobierno para que se pronuncie sobre los "ataques" al Rey y la estrategia de "miembros del Gobierno" de Unidas Podemos para "debilitar las instituciones" del Estado. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



Casado repasa casos que han afectado a ministros de Sánchez y le pide de nuevo que cese a su vicepresidente tras pedir el juez investigarlo



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, cuenta con su "absoluta confianza" y ha recalcado que en su Gobierno, "a diferencia" de lo que ocurría cuando gobernaba el PP, no hay ministros "imputados", "condenados" o "procesados".



De esta forma ha respondido --en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso-- al líder del PP, Pablo Casado, quien ha pedido de nuevo al jefe del Ejecutivo que cese a su vicepresidente después de que el juez del llamado 'caso Dina' haya pedido investigarlo.



Casado ha asegurado que Sánchez llegó al poder "con una moción de censura" contra Mariano Rajoy "basada en una mentira y dando lecciones de ejemplaridad", pero ahora la Audiencia Nacional pide investigar a su vicepresidente por "tres graves delitos con agravante de género". "¿Por qué no le cesa en vez de protegerle a través de una Fiscal General del Estado socialista?", le ha preguntado.



SÁNCHEZ LE PIDE QUE DEFIENDA LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA



En su turno, Sánchez le ha contestado pidiendo al PP que defienda la presunción de inocencia y ha echado en cara a Casado que "una semana más" acuda al Congreso de los Diputados con una "retahíla de insultos y de provocaciones".



Sobre si confía o no en el vicepresidente segundo, ha recalcado que tanto Pablo Iglesias como "todos" los miembros del Gobierno tienen su "más y absoluta confianza". "La mayor y absoluta confianza por parte de la Presidencia del Gobierno", ha apostillado.



A renglón seguido, ha comparado la situación de su gabinete con el de su antecesor. "Este es un Gobierno que no tiene ni procesados, ni condenados ni imputados, a diferencia de cuando ustedes gobernaban, con siete ministros procesados y tres ministros condenados", ha proclamado.



CASADO LE RECUERDA LOS CASOS DE SU EQUIPO



Ante esas aseveraciones, el presidente del PP ha recordado entonces que Pedro Sánchez "tuvo que cesar" a los ministros Carmen Montón y Maxim Huerta "apenas semanas después" de llegar al Palacio de la Moncloa.



"Y tiene en el Gobierno a Calviño, a Duque y Celáa con sociedades patrimoniales instrumentales para evadir impuestos. Y usted tiene a tres consejeros de los ERE, a la señora Calvo, a la señora Montero y al señor Planas", le ha espetado.



Es más, Casado ha afirmado que en este momento el secretario de Estado de Turismo está "imputado por corrupción" y ahora "al vicepresidente se le acusa de tres graves delitos". "Pero usted siempre tira la piedra y esconde la mano", he ha recriminado.