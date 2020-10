Entra en vigor una escala de alerta sobre restricciones por COVID en Inglaterra

Dos personas con mascarilla conversan ante una tienda cerrada en Londres. EFE/EPA/NEIL HALL

Londres, 14 oct (EFE).- Una nueva escala de tres niveles de alerta sobre la COVID-19 entra en vigor este miércoles en Inglaterra, donde el área de Liverpool, en el noroeste, es la más afectada por la propagación del coronavirus.

La mayoría de Inglaterra está en el nivel más bajo de esta escala, que implica la prohibición de reuniones de más de seis personas y el cierre de locales de hostelería a partir de las diez de la noche, mientras que el segundo impide cualquier reunión entre personas que no viven bajo el mismo techo.

El tercero, el máximo nivel de alerta, obliga, además, al cierre de bares y "pubs" y se recomienda no entrar o salir de estas zonas de mayor restricción, como es el caso de Liverpool.

Los responsables sanitarios del Gobierno tienen previsto reunirse este miércoles para decidir si otras zonas del norte inglés, como el llamado Gran Manchester, Lancashire y otras áreas deben entrar en el tercer nivel para limitar el movimiento de la población.

La mayor cantidad de contagios se está dando en el centro y norte de Inglaterra, mientras que las otras regiones del país -Escocia, Gales e Irlanda del Norte- tienen también en vigor distintos tipos de restricciones, como el cierre de bares.

En Escocia, los "pubs" y restaurantes en el centro de esta región deberán cerrar hasta el 25 de octubre, mientras que Gales tiene restricciones similares y en Irlanda del Norte las escuelas cerrarán a partir del lunes por unas semanas.

Las nuevas medidas anunciadas el lunes por el primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, han sido criticadas por el líder de la oposición laborista, Keir Starmer, que pidió anoche un confinamiento temporal, de unas dos semanas, a nivel nacional para frenar la propagación de la COVID-19.

En una rueda de prensa, Starmer acusó al primer ministro de haber "perdido el control" del virus y de no haber tenido en cuenta una recomendación de los expertos científicos, que hace tres semanas le pidieron que aplicase medidas más drásticas para contener el virus.

De acuerdo con las últimas cifras oficiales, en el último día han fallecido 143 personas por la COVID-19 en el Reino Unido y se han registrado 17.234 nuevos contagios.