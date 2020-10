Eli Lilly: Continúan otros ensayos tras suspensión de estudio

(Bloomberg) -- Eli Lilly & Co. señaló que la potencial inquietud en torno a la seguridad que hizo suspender un ensayo clínico de alto perfil de un tratamiento experimental con anticuerpos contra el covid-19 patrocinado por el Gobierno de Estados Unidos no ha afectado sus otros estudios.

El martes, Lilly informó que se había detenido la inscripción en un ensayo de su tratamiento con anticuerpos monoclonales patrocinado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) debido a un posible problema de seguridad.

Si bien ese ensayo, conocido como ACTIV-3, permanece en el limbo, el laboratorio farmacéutico con sede en Indianápolis informó el miércoles que la Junta de Monitoreo de Datos y Seguridad (DSMB, por sus siglas en inglés) que recomendó realizar la suspensión no ha pedido que se detenga la inscripción en otro ensayo que está supervisando, conocido como ACTIV-2.

“En este momento, solo la DSMB ha revisado los datos del ensayo, y tanto la dirección de los NIH como Lilly siguen cegados a los resultados del ensayo en curso”, informó la compañía en un comunicado en su sitio web. “Lilly confía en el juicio de la DSMB independiente y apoya sus decisiones de actuar con cautela para garantizar la seguridad de los pacientes que participan en este estudio.

