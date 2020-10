El secretario de Salud de Puerto Rico da positivo al coronavirus tras viaje

Fotografía de archivo del 15 de julio de 2020 del secretario de Salud de Puerto Rico, Lorenzo González, durante una rueda de prensa en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín, en San Juan (Puerto Rico). EFE/ Thais Llorca / ARCHIVO

San Juan, 14 oct (EFE).- El secretario de Salud de Puerto Rico, Lorenzo González, dio positivo al coronavirus SARS-CoV-2 tras realizar un viaje, según informó este miércoles la agencia gubernamental a través de un comunicado.

"Tras haber estado de viaje por los pasados días me realicé la prueba de COVID-19, la cual arrojó un resultado positivo. Responsablemente, me mantendré en aislamiento por el tiempo recomendado, según la Oficina de Epidemiología del Departamento de Salud", destacó el funcionario en el comunicado.

"Además, ofrecí información sobre las personas con las que compartí por los pasados días, para que se inicie el rastreo de contactos correspondiente", indicó el titular de Salud.

"A pesar de que me mantendré trabajando a distancia desde mi hogar, siempre y cuando mi salud me lo permita, estaré fuera de cualquier actividad pública. Agradeceré a todos el espacio para manejar esta situación de salud, con el compromiso de reincorporarme tan pronto sea posible", concluyó.

La confirmación del positivo del titular de Salud llega el día en el que su departamento informó de que el número de fallecidos a consecuencia de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, la COVID-19, en la isla es hasta el momento de 742 personas.

De ellos, 561 casos son confirmados y 181 probables.

Los pacientes adultos hospitalizados se situaron este miércoles en 343 (martes, 303), las personas adultas en intensivo son 51 (martes, 52) y continúan en dos los menores en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Los enfermos mayores conectados a un respirador son 36 (martes, 33) y un menor continúa conectado.

González se une a la lista de políticos y funcionarios afectados por la pandemia, entre ellos el exsecretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP) Omar Negrón, quien el pasado agosto fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos tras permanecer hospitalizado varios días debido a la COVID-19.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez; el vicepresidente de la Cámara, José Torres; el representante electoral Edwin Mundo, así como los senadores del PNP Carmelo Ríos, Luis Berdiel y William Villafañe también resultaron contagiados.