El Salvador levanta "cerco sanitario" en localidad por alza de casos de COVID

San Salvador, 14 oct (EFE).- Las autoridades de El Salvador levantaron la noche del martes un "cerco sanitario" en la occidental localidad de Chalchuapa por una supuesta alza de contagios registrados en el lugar, según lo informó este miércoles el titular del Ministerio de Salud, Francisco Alabi.

La medida, que incluye la presencia de policías y militares, se implementa para cortar el contagio y buscar los nexos epidemiológicos, dijo Alabi, quien se trasladó al municipio junto a un grupo de sanitarios para ejecutar diversas acciones.

Según el funcionario, en el municipio de Chalchuapa se identificó un aumento de casos en el total de las muestras de ayer (martes), que es cerca del 25 % del total de las pruebas.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, publicó en la madruga de hoy en sus redes sociales que en Chalchuapa, con una extensión territorial de 165.76 kilómetros cuadrados y 85.000 habitantes, se registraron el martes 110 nuevos casos.

"He ordenado que se instale un cerco sanitario en el municipio de Chalchuapa por un fuerte rebrote de COVID-19", indicó el mandatario.

También señaló que se emitieron alertas sanitarias en las localidades de Santa Ana, San Sebastián Salitrillo y El Porvenir, aledañas a Chalchuapa.

"No instalamos cercos (sanitarios) en esos municipios, pero pedimos a la población tener la máxima precaución posible, ya que están en un riesgo más alto que el resto del país", agregó Bukele.

El ministro de Salud llamó el martes a los ciudadanos a "no relajar" las medidas de bioseguridad establecidas para evitar un rebrote de casos, ya que El Salvador reportó un aumento de contagios de coronavirus SARS-CoV-2.

Desde el pasado 29 de agosto en el país se registra un vaivén de las cifras de nuevos casos positivos diarios, ya que, a pesar de la disminución, los días 20 y 22 de septiembre se reportaron 245 y 247 contagios, respectivamente, pero luego el número cayó a entre 80 y 90 contagios por día.

No obstante, desde el 6 de octubre el número de casos diarios superó los 100 y entre el pasado viernes y el lunes se reportan 119, 126, 139 y 145 contagios, respectivamente.

La cifra aumentó el martes con 286 nuevos contagios, según los datos oficiales.

El Salvador acumula 30.766 casos confirmados de COVID-19, de los que 3.775 se encuentran activos, 904 personas han fallecido y 26.087 salvadoreños han sido dados de alta de diferentes hospitales del país.