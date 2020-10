El Parlamento kirguís aprueba el nombramiento del nuevo primer ministro

Bishkek (Kyrgystan) EFE/EPA/IGOR KOVALENKO

Moscú, 14 oct (EFE).- El Parlamento de Kirguistán aprobó hoy el nombramiento del nuevo primer ministro de la antigua república soviética, Sadir Zhapárov, así como la composición del gabinete, el programa y la estructura del Ejecutivo, informó la agencia AKIpress.

El presidente kirguís, Sooronbai Jeenbékov, devolvió el martes al Parlamento la resolución del pasado lunes, en la que se adoptó por primera vez el nombramiento de Zhapárov, al considerar que no hubo cuórum para legitimar la decisión.

Algunos parlamentarios, abogados y expertos cuestionaron de hecho la resolución, al afirmar que se violaron las reglas de procedimiento.

El nuevo primer ministro es un dirigente opositor que fue liberado la semana pasada de la cárcel por sus propios partidarios durante los disturbios posteriores a las elecciones parlamentarias del pasado día 4, cuyo resultado no fue reconocido por la oposición y que ha sumido al país en una grave crisis política e institucional.

En el Gobierno de Zhapárov solo mantienen sus cargos una viceprimera ministra y los ministros de Justicia, de Economía, de Agricultura y de Trabajo. El resto son nuevos miembros, incluidos tres líderes de partidos políticos que protestaron contra el resultado de los comicios: Chon Kazat, Yiman Nuru y Respublika.

La estructura del Ejecutivo incluye el cargo de primer viceprimer ministro, tres viceprimeros ministros, 13 ministros y cuatro comités estatales.

Ya el martes, el Parlamento eligió a su nuevo presidente, el diputado de la fracción Kirguistán Kanat Isáev. Su antecesor Miktibek Abdildáev presentó el sábado su renuncia.

Antes de que el Legislativo votara este miércoles, Jeenbékov había instado a los diputados a poner punto y final a los debates sobre la candidatura de Zhapárov, a fin de estabilizar la situación en el país y para que otros estados reconozcan al nuevo primer ministro.

"Llamo a todos ustedes a respetar la ley. Mostremos la sabiduría y superemos todos los obstáculos, preservemos la unidad del pueblo de Kirguistán", declaró.

En los comicios del pasado día 4 solo dos fuerzas opositoras entraron en el Parlamento y el resultado fue denunciado como fraudulento por los partidos que no superaron el umbral del 7 % requerido para lograr representación.

El resultado desató disturbios la madrugada del día 5, en los que una persona falleció y un millar resultaron heridas.

Las protestas continuaron hasta que Jeenbékov impuso un toque de queda y el estado de emergencia en la capital, Biskek.

La Comisión Electoral Central anuló el resultado de las elecciones, pero los llamamientos de varios líderes políticos para que se abra en el Parlamento un proceso de destitución a Jeenbékov o que renuncie voluntariamente son cada vez más fuertes.

En respuesta, el mandatario destituyó el pasado viernes al Gobierno en pleno y dijo que estaba preparado para dimitir una vez el país haya vuelto al marco legal, se haya establecido un nuevo Gobierno y se haya aprobado un nuevo primer ministro.