El covid-19 y el cambio climático son una oportunidad de negocio

(Bloomberg) -- Existen muchos paralelos sociales entre el cambio climático y el covid-19, y también una oportunidad potencial de negocios.

Las poblaciones más afectadas por el cambio climático también han sido, en muchos casos, las más vulnerables al coronavirus, y los bancos pueden abordar algunos de estos desafíos a través de ciertos financiamientos inmobiliarios o de infraestructura, dijo Elsa Palanza, directora global de sostenibilidad y ASG de Barclays Plc, en un panel en línea organizado por el Instituto de Finanzas Internacionales.

Hay una “tormenta perfecta donde las personas vulnerables reciben golpes de todo lado”, dijo Palanza. Ahora es el momento de “imaginar cómo podemos crear nuevas oportunidades para servir a estas comunidades”, dijo.

A modo de ejemplo, Barclays proporcionó recientemente financiamiento a 15 años a una empresa de viviendas sociales para construir residencias asequibles y de bajo consumo para aquellos que de otro modo no tendrían acceso a dicho alojamiento, dijo Palanza. El acuerdo forma parte de un mayor enfoque entre las firmas financieras en temas sociales, dijo.

Si bien un número creciente de bancos y administradores de fondos dicen que consideran los problemas ambientales, sociales y de gobernanza cuando invierten u otorgan préstamos, en realidad los tres pilares de ASG nunca han sido iguales. Antes del covid-19, que expuso la falta de beneficios pagados y redes de seguridad para muchos trabajadores, la “S” era una especie de punto ciego.

Todo el tema ASG, que agrupa problemas dispares en categorías A, S y G, en realidad podría ser un tanto inútil y confundir, dijo Ben Caldecott, director del programa de finanzas sostenibles de la Universidad de Oxford.

La “S” es “la menos definida”, pero es un foco de atención y será “definida mejor” en el futuro en función de cómo las empresas tratan a sus empleados y las cadenas de suministro, indicó Ewout Steenbergen, vicepresidente ejecutivo y director financiero de S&P Global, en un panel independiente del IFI.

