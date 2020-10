El chileno Lichnovsky dice que se va de Cruz Azul porque no lo valoraron

El jugador de Cruz Azul Igor Lichnovsky (d) disputa el balón con Colin Kazim Richards (i) de Pachuca, durante un partido de la quinta jornada del Torneo Clausura del fútbol mexicano realizado en el Estadio Azteca, en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez/Archivo

México, 14 oct (EFE).- El defensa chileno Igor Lichnovsky aseguró este miércoles que tomó la decisión de abandonar al Cruz Azul mexicano al final del torneo Apertura porque no se sintió valorado.

El chileno anunció en redes sociales que ficharía con el Al-Shabab de Arabia Saudí,en el que se reencontrará con el técnico portugués Pedro Caixinha, quien lo dirigió en el Cruz Azul.

"Si alguien se va de alguna empresa es porque ésta, en algún momento, no te valoró o algo hicieron mal para que te quieras ir", explicó el jugador en un vídeo en su canal de la plataforma You Tube

El zaguero, quien jugó la Copa América 2019 con su selección, recibió críticas por dejar al equipo celeste a cuatro jornadas del inicio de la fase final, sin embargo el jugador que fue fundamental en el esquema del uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador del Cruz Azul, afirmó que él no obedece al sistema del fútbol.

"Yo no soy prisionero del sistema que mueve al fútbol porque tengo el propósito de vida muy claro, para mí las personas son más importantes que cualquier cosa material, riqueza o éxito terrenal", añadió el futbolista surgido de la Universidad de Chile.

El chileno, de 26 años, aceptó las críticas de los aficionados, quienes lo consideraban una de las piezas claves para romper una sequía de casi 23 años sin que el Cruz Azul sea campeón, pero mandó un mensaje a los seguidores celestes en el que dijo que "el fútbol solo es un calmante" cuando lo compara con lo que realmente importa.

"Si creen que el fútbol, el noveno título es la solución o la felicidad que les falta a sus vidas, están en un engaño, la novena o cualquier trofeo es la consecuencia de hacer las cosas bien y dar el máximo de ti cada día", expresó.

Lichnovsky ganó la League Cup, torneo entre equipos mexicanos y estadounidenses, algo que dijo es su legado al club en el que siempre dejó su máximo en la cancha.

"Me alegra que en el contexto de hoy (Cruz Azul ocupa el segundo lugar en la tabla del Apertura 2020), el equipo con mis compañeros y cuerpo técnico está bien, nada les afecta en el campo mi salida y el objetivo lo tienen claro", señaló.

El defensa chileno disputó 76 partidos con el Cruz Azul desde su fichaje en el Apertura 2018, en los que anotó dos goles y recibió 23 amonestaciones.