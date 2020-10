EEUU.- Bank of America gana un 15,6% menos en el tercer trimestre, hasta 3.775 millones

NUEVA YORK, 14 (EUROPA PRESS)



Bank of America registró un beneficio neto atribuible de 4.440 millones de dólares (3.775 millones de euros) en el tercer trimestre de 2020, lo que supone un retroceso del 15,6% en comparación con el resultado contabilizado por la entidad en el mismo periodo de 2019 como consecuencia del impacto adverso del mayor coste del riesgo de crédito, que llevó a la entidad a incrementar un 78% su colchón frente a posibles impagos de préstamos.



La partida destinada por Bank of America a provisionar el riesgo de su cartera de préstamos en el tercer trimestre alcanzó los 1.389 millones de dólares (1.181 millones de euros), un 78,3% más que entre julio y septiembre de2019, aunque un 73% menos que en los tres meses inmediatamente anteriores, cuando el banco reservó 5.117 millones de dólares (4.351 millones de euros).



En el tercer trimestre, la cifra de negocio de Bank of America disminuyó un 10,8%, hasta 20.336 millones de dólares (17.293 millones de euros), incluyendo una caída del 16,9% de los ingresos por intereses netos del banco, hasta 10.129 millones de dólares (8.613 millones de euros), mientras que el resto de ingresos de la entidad se redujo un 3,9% interanual, hasta 10.207 millones de dólares (8.680 millones de euros).



De este modo, en los nueve primeros meses de 2020 el beneficio neto atribuido de Bank of America se redujo un 41,5%, hasta 11.265 millones de dólares (9.579 millones de euros), mientras que la cifra de negocio de la entidad alcanzó los 65.429 millones de dólares (55.654 millones de euros), un 5% menos que en el mismo periodo de 2019.



Las provisiones por riesgo de crédito de Bank of America entre enero y septiembre alcanzaron los 11.267 millones de dólares (9.584 millones de euros), lo que supone un incremento del 325% respecto de los 2.649 millones de dólares (2.253 millones de euros) reservados como colchón para afrontar el potencial deterioro de su cartera de préstamos en los nueve primeros meses de 2019.