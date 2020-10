Desconecta.- Esta oficina tiene unas vistas únicas y espectaculares a la Montaña Segla, en Noruega

14/10/2020 Esta oficina tiene unas vistas únicas y espectaculares a la Montaña Segla, en Noruega. MADRID, 14 oct. (EDIZIONES) Imaginar cómo seria trabajar -literalmente- en la cima de una montaña pudiendo disfrutar de unas vistas únicas es algo que al cineasta y empresario Joakim Jorgensen, de 23 años, no le basta. Para Joakim, si puede imaginarlo, puede hacerlo. SOCIEDAD YOUTUBE/VIDELO - @ARCTICINNOVATIONWEEK - @THEMOUNT



Imaginar cómo seria trabajar -literalmente- en la cima de una montaña pudiendo disfrutar de unas vistas únicas es algo que al cineasta y empresario Joakim Jorgensen, de 23 años, no le basta. Para Joakim, si puede imaginarlo, puede hacerlo.



Así fue como The Mountain Concept y Artic Innovation Week se asociaron para colaborar y crear un espacio de oficina socialmente distante y con unas visas espectaculares de Noruega.



Para llevar a cabo esta pequeña locura, ordenadores, escritorios, sillas, y fotocopiadoras fueron transportadas 639 metros hasta el pico más alto de la Montaña Segla en el norte de Noruega.



https://www.youtube.com/watch?v=hkniDdKHNVk



"El propósito de este vídeo es demostrar que conectando diferentes conceptos que normalmente no están asociados se puede crear algo único e innovador", explicó Jorgensen.



Artic Innovation Week es una feria que se celebra este año entre el 19 y el 25 de octubre en todo el norte de Noruega y en la que tienen lugar una serie de diferentes eventos físicos y digitales.



El objetivo de esta feria es dar visibilidad a una comunidad empresarial más innovadora, sólida y diversa. "Creemos que los equipos imposibles y las colaboraciones inesperadas proporcionan crecimiento en las empresas".