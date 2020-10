Courtois: "Dentro de nada Hazard va a explotar"

El guardameta belga del Real Madrid, Thibaut Courtois. EFE/Rodrigo Jiménez/Archivo

Madrid, 14 oct (EFE).- El portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois declaró este miércoles que está convencido al cien por cien de que su compatriota y compañero de equipo Eden Hazard "dentro de nada Hazard va a explotar".

"Estoy seguro al 100% de que vamos a ver al mejor Hazard. Él es el primero que quiere demostrarlo. Yo le veo muy bien y ojalá pueda demostrarlo pronto. Antes de su lesión estaba muy bien. Estoy seguro que dentro de nada Hazard va a explotar", dijo Courtois en el programa El Larguero de la Cadena Ser.

Sobre aparente la falta de gol de su equiopo, Courtois dijo: "Yo creo que no nos falta gol. Benzema marca goles muy fácil, Asensio, Vinicius... Estoy seguro que eso sale solo. Lo que me preocuparía es si no creamos esas ocasiones".

También se refirió a su reciente lesión: "Estoy bien. Después del partido contra el Levante sentí algo en el psoas, algo pequeño. Si tuviera un partido importante con la selección podría haber jugado. Pero era mejor descansar. Viene una temporada muy larga. A veces hay que pensar en el cuerpo, estar bien y hoy volví a entrenarme con el equipo", dijo.

Asimismo comentó que quiere retirarse en el Real Madrid. "Sería bonito poder jugar aquí lo que me queda de mi carrera. Me gustaría quedarme aquí muchos años más", dijo.

Sobre el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, señaló: "Me ha dado mucha confianza. Siempre he sentido que él ha contado conmigo y eso es importante".

Courtois reveló que tiene un cocinero personal: "A veces, además de los entrenamientos con el Madrid, por la tarde alguna vez entreno con un entrenador personal. Tengo un cocinero (Asier) desde hace un año para optimizar más la comida, tener más energía. Son detalles que cuando tienes 20 o 21 años no lo piensas. Pero cuando creces y maduras valoras los detalles importantes, si quieres tener una carrera larga te tienes que cuidar".

Además se refirió a la rivalidad entre el Real Madrid y su antiguo equipo, el Atlético de Madrid: "No me duele que pisoteen mi placa. Esa es la rivalidad entre los equipos. Conozco la rivalidad entre Madrid y Atlético. No hay ningún problema, así son los derbis".

Dio su opinó sobre el guardameta internacional español David de Gea: "La de portero no es una posición fácil. Si mañana fallo un pase porque jugamos desde atrás hay más posibilidades de que acabe en gol. En el gol de ayer a David (De Gea) quieren que vayas a cortar la pelota fuera del área, la pelota iba muy fuerte y supongo que él justo se anticipaba a eso y le pillaron un poco descolocado".

"Para mí eso no es un gran fallo porque si la pelota pasa y corta el balón lo hubiera hecho muy bien. Ahí está el límite del portero, son decisiones en medio segundo y muchas veces te salen bien y otras no. David cortó muchos balones así en la primera parte y contra Suiza hizo una muy buena parada con cero a cero. España ayer podía haber ganado 1-4, por ejemplo", comentó.