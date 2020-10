23/09/2020 Coronavirus.- Fauci aboga por "redoblar" las precauciones y confía en una vacuna "eficaz" para final de año. El principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, ha insistido este miércoles en la necesidad de "redoblar" las medidas de precaución contra el coronavirus de cara a los meses de invierno y confía que para final de año ya se pueda hablar de la existencia de una vacuna "segura" y "eficaz". POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL GRAEME JENNINGS - POOL VIA CNP / ZUMA PRESS / CONT



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, ha insistido este miércoles en la necesidad de "redoblar" las medidas de precaución contra el coronavirus de cara a los meses de invierno y confía que para final de año ya se pueda hablar de la existencia de una vacuna "segura" y "eficaz".



En una entrevista para la cadena CBS, Fauci ha alertado de un aumento "preocupante" de nuevos casos de coronavirus en hasta 37 estados, por lo que ha insistido en "redoblar" las medidas de prevención y de seguridad contra el nuevo coronavirus, que las autoridades sanitarias han estado aconsejando durante los últimos siete meses.



"Suena muy simple, pero la gente no lo está haciendo y es por eso que tenemos un aumento en los casos", ha dicho Fauci, quien ha animado a la población a usar mascarilla incluso dentro de sus hogares "si no están seguros de que en casa son todos casos negativos".



De cara a otoño e invierno, Fauci ha contado que la situación podría incluso empeorar ya que son meses en los que tienen lugar las principales fiestas familiares estadounidenses, Navidad y Acción de Gracias.



"Desafortunadamente, es un riesgo cuando hay personas que vienen de fuera de la ciudad y se reúnen en un ambiente cerrado. Es una pena, porque son una parte muy sagrada de la tradición estadounidense: la reunión familiar alrededor del Día de Acción de Gracias. Pero es un riesgo", ha dicho.



Debido a la actual situación, Fauci ha pedido a la población que extremen las medidas de precaución durante las reuniones sociales, "particularmente cuando los miembros de la familia son de riesgo", e incluso que "sacrifiquen" esos encuentros familiares si no están seguros "de que las personas con las que está tratando no están infectadas".



VACUNA PARA FINAL DE AÑO



Fauci ha contado durante la entrevista que confía en que para "noviembre" o "diciembre", los investigadores sepan ya si existe una vacuna "segura" y "eficaz" entre todas las que se encuentran actualmente en fase de experimentación.



En ese sentido se ha referido a la reciente paralización de las pruebas de la vacuna de Johnson & Johnson, después de que uno de los voluntarios fuera diagnosticado con una enfermedad "inexplicable", asegurando que se trata de una "buena indicación" de que los ensayos están funcionando y velando por la seguridad de las personas.



Sin embargo, no se ha mostrado tan optimista en relación a la cantidad de vacunas que se podrán producir en un primer momento, como si lo hizo recientemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien vaticinaba cien millones de dosis para final de año.



Para Fauci esa misma cantidad "probablemente estaría dentro del primer trimestre de 2021", o "en abril", incluso si todas las vacunas que están siendo probadas actualmente ofrecen buenos resultados.



TRUMP NO SUPONE "UNA AMENAZA" DE INFECCIÓN



Fauci también ha mostrado su "satisfacción" por la recuperación de Trump y ha descartado que represente "una amenaza para transmitir el virus", de igual forma ha respondido con un "no" a la pregunta de la cadena estadounidense de si el presidente estaría poniendo en riesgo a las personas que viajaban con él durante la campaña electoral.



No obstante, discrepa con las palabras del presidente Trump cuando insta a la población a seguir con sus vidas con total normalidad, sin dejar que el virus les "domine", pues existe "una gran variabilidad".



"Estamos muy, muy contentos de que al presidente le haya ido tan bien después de contraer el coronavirus, pero también hay mucha gente de su edad y su peso que no le fue tan bien como a él. El presidente fue afortunado", apunta.