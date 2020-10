Coronavirus.- Facebook eliminará anuncios que desalienten la vacunación y lanzará campañas de salud pública

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Facebook ha anunciado este martes la prohibición a nivel mundial de los anuncios que desalienten la vacunación, así como el lanzamiento de campañas para "aumentar las tasas de inmunización", como parte de su "continua labor de apoyo a los esfuerzos de vacunación".



Asimismo, esta estrategia incluirá una nueva campaña sobre la vacuna contra la gripe en la red social, ha explicado la compañía en un comunicado emitido este martes en su página web.



La pandemia del coronavirus "ha puesto de relieve la importancia de los comportamientos de salud preventiva", y aunque los expertos señalan que una vacuna contra la COVID-19 no estará disponible "por algún tiempo", hay medidas que se pueden tomar para mantenerse seguros, como "recibir la vacuna contra la gripe estacional".



Para esto, proporcionarán "información general sobre la vacuna y cómo conseguirla, incluyendo el lugar más cercano para obtenerla en Estados Unidos", país en el que empezará la campaña esta semana, usando la Herramienta de Salud Preventiva de la plataforma. Posteriormente se ampliará a más países. También han explicado que se añadirán "nuevas características" en las próximas semanas.



"No queremos estos anuncios en nuestra plataforma", han subrayado en referencia a la nueva política que prohíbe los anuncios "con información errónea que puedan perjudicar los esfuerzos de salud pública" y que desalientan a la gente a vacunarse.



"Ya no permitimos anuncios con engaños sobre vacunas que han sido identificados públicamente por organizaciones líderes en salud mundial, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC). Ahora bien, si un anuncio explícitamente desalienta a alguien de obtener una vacuna, lo retiraremos", política que implementarán en los próximos días.



Por otra parte, la compañía ha especificado que los anuncios que "abogan a favor o en contra de la legislación o las políticas gubernamentales en torno a las vacunas --incluyendo la vacuna COVID-19-- siguen estando permitidos", aunque seguirán exigiendo que estas publicaciones vayan acompañadas de una etiqueta de "pagado por" para que "la gente pueda ver quién está detrás de ellos".



En trabajo conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la compañía impulsará campañas de salud y analizará "los mensajes públicos para comprender mejor cómo la gente habla de las vacunas", resultados que compartirá con los organismos internacionales.