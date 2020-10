Coronavirus.- Colombia suma más de 5.000 positivos y advierte de "medidas más drásticas" si no se respetan restricciones

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Las autoridades sanitarias colombianas han registrado 5.015 nuevos positivos por coronavirus en las últimas 24 horas, y el presidente, Iván Duque, advierte de la posibilidad de que se tomen "medidas más drásticas" si la ciudadanía no respeta las restricciones y medidas de seguridad.



El Ministerio de Salud de Colombia ha informado de 156 nuevos fallecidos en el último día, con los que la cifra de muertes asciende a las 28.141, y de 8.307 recuperados, con 806.703 personas que han logrado superar la pandemia hasta el momento. El total de casos acumulados es de 924.098 acumulados.



Asimismo, el ministerio ha comunicado en su balance diario que se han procesado 4.234.813 muestras de detección de la COVID-19 desde el inicio de la crisis sanitaria, mientras que 87.160 casos siguen activos.



El presidente Duque ha advertido en la comparecencia diaria de que "el riesgo de relajarnos es un rebrote que puede generar que se tomen medidas más drásticas en el país. No se pueden permitir conductas que ponen en riesgo a muchas personas. Tenemos que seguir manteniendo controles", en referencia a las aglomeraciones que se han dado en las playas colombianas a lo largo de este fin de semana, según ha informado 'El Tiempo'.



A esto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, también presente en la comparecencia, ha incidido en que "estamos en la etapa de aislamiento preventivo con disciplina social. Del respeto por esta medida depende la reducción marcada y sostenida en el número de casos de la epidemia en el país".



Además, ha advertido de que "las aglomeraciones y reuniones dentro de las viviendas, sin las medidas de prevención, pueden generar más contagios de COVID-19. Fechas como Halloween y partidos de fútbol no deben convertirse en focos de contagio".