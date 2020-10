Con goles de Griezmann y Mbappé, Francia se impone 2-1 en Croacia

Con gol de Kylian Mbappé en el tramo final del partido, Francia se impuso por 2-1 en su visita a Croacia, en la repetición de la última final mundialista, este miércoles en partido del grupo A3 de la Liga de Naciones disputado en Zagreb.

Antoine Grizmann adelantó a los Bleus al comienzo del partido y Nikola Vlasic empató para los croatas mediada la segunda parte (64), minutos antes de que el delantero del París SG decidiera la victoria para los actuales campeones del mundo.

"Hemos comenzado muy bien, lástima que no lográsemos una ventaja de dos goles, pero en la segunda parte hicimos lo que había que hacer con jugadores diferentes", analizó tras el partido el seleccionador galo, Didier Deschamps, a las cámaras de la televisión francesa TF1.

El técnico destacó que "no porque tengamos el título de campeones del mundo vamos a ganar chasqueando los dedos, también hay un rival enfrente y demostramos una buena mentalidad y nuestra calidad".

Francia y Portugal, que venció en el otro encuentro de la llave a Suecia por 3-0, lideran el grupo A3 con 10 puntos, mientras que Croacia queda con 3 y Suecia aún no ha inaugurado su casillero.

El encuentro comenzó parejo, pero pronto los franceses tomaron el control de la pelota e impusieron su mayor calidad y se adelantaron en el marcador en un desborde por la derecha de Ferland Mendy que mandó a la red Griezmann de potente derechazo (8).

Es el gol 33 en 82 partidos para el delantero galo, que no está pasando buenos momentos desde que fichó hace poco más de un año por el Barcelona.

"He marcado goles más bonitos. Le di con todo... y hace bien. Me siento bien, el técnico sabe dónde colocarme y aprovecho esta situación y de la confianza que me dan el entrenador y mis compañeros", declaró a TF1 Griezmann.

- Lloris decisivo en el arco -

El equipo de Didier Deschamps tuvo momentos brillantes y pudo ampliar la diferencia, pero Kilian Mbappé cruzó demasiado un disparo en el 15 y poco después los franceses reclamaron penal por caída en el área de Anthony Martial (19), que jugó en el puesto del goleador habitual Olivier Giroud, en una contra.

Pero como suele pasarle a Francia cuando se coloca por delante en el marcador, dio un paso atrás y cedió la iniciativa a los croatas, que comenzaron a amenazar el arco defendido por Hugo Lloris.

El portero del Tottenham ya salvó en la primera parte un disparo a bocajarro de Mario Pasalic (30), pero nada pudo hacer en el colocado disparo de puntera de Vlasic (64).

Sólo con el empate en el marcador, Francia reaccionó y pasó de nuevo a dominar el partido, teniendo además el premio del gol de la victoria en una gran jugada iniciada con un pase largo desde el círculo central de Paul Pogba, que Lucas Digne metió en el área desde el costado izquierdo sin dejar botar la pelota y Mbappé, entrando con fuerza por el centro del área, mandó a la red (79).

mcd/gh