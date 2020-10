Colombia.- Una marcha de diez mil indígenas se dirige hacia Bogotá para reunirse con Duque y denunciar masacres

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Alrededor de diez mil indígenas colombianos han iniciado este miércoles una marcha desde Cali con la intención de llegar a Bogotá, donde piden reunirse con el presidente colombiano, Iván Duque, para exigir justicia ante los asesinatos y masacres en el sudeste del país.



La 'Minga Suroccidente' ha asegurado que si no son recibidos por Duque para mantener un debate político, social, cultural y ambiental, bloquearán la carretera Panamericana.



Desde el lunes, cuando el grupo de indígenas llegó a Cali desde el departamento del Cauca, han mantenido conversaciones y diálogos con una delegación del Gobierno colombiano, presidida por la ministra de Interior, Alicia Arango, aunque hasta el momento no han llegado a ningún acuerdo.



Las reivindicaciones de la 'minga' incluyen la critica a la impunidad por parte de la Administración en relación al asesinato de líderes sociales, así como la implementación del acuerdo de paz y la violencia en general que ha sacudido al país.



"Queremos que el Gobierno atienda nuestras solicitudes, que no haya más asesinatos de nuestros líderes, de nuestros representantes, de nuestros comuneros, de nuestros coordinadores de guardia, autoridades. De eso se trata esta 'minga', de que a nosotros nos respeten la vida", han detallado los líderes de la marcha según recoge 'El Tiempo'.



La 'minga' convocó a Duque el lunes 12 de octubre a un encuentro en Cali, al que el presidente finalmente decidió enviar miembros de su gabinete pero no acudir personalmente. Ante su ausencia, "la 'minga' continúa. Si el Gobierno está pensando que nos vamos a devolver a nuestras casas, nuestras autoridades han determinado que nos vamos a la capital de la República", ha comunicado el coordinador del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Jhoe Sauca, según informa el citado medio.



"Si Duque no viene a la 'minga', la 'minga' va donde Duque y punto", ha manifestado a través de Twitter el líder indígena y senador, Feliciano Valencia.



Por su parte, Arango ha reiterado que "esta 'minga' no es reivindicativa, sino que es política, como lo han expresado los integrantes de esta y así será el manejo que le dará a las conversaciones que se hagan".



No obstante, ha recalcado que siguen abiertos al diálogo e insisten en "en establecer rutas de trabajo para atender inquietudes políticas de la 'minga', encontrar un camino efectivo para salir adelante y resolver todas las propuestas y peticiones que ellos han manifestado en la carta al Presidente".



Ambas partes se acusan de infiltraciones en la marcha. Por una parte, el Gobierno asegura que la 'Minga del Suroccidente' estaría infiltrada por disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mientras que los líderes indígenas también han denunciado que "la 'minga' está infiltrada, el Gobierno ya ha cumplido, la 'minga' es política, se van a contagiar de la COVID-19", ha señalado en Twitter Valencia.



Según Indepaz, 47 líderes indígenas han sido asesinados en lo que va de año, además de 67 masacres con 267 personas asesinadas, nueve de ellas en el departamento del Cauca, desde donde ha partido la marcha. Desde el año 2016 han sido asesinados 269 líderes indígenas, 242 después de la firma del Acuerdo de Paz y 167 desde que Duque accediera a la presidencia.