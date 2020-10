Clásico europeo en el Palau para confirmar la solidez del Barça sin Mirotic

Sin su referente Nikola Mirotic, positivo por covid-19, el Barça afronta este jueves (21.00 horas) ante el Panathinaikos en el Palau Blaugrana un clásico europeo en el que el equipo de Sarunas Jasikevicius intentará refrendar la solidez mostrada en la Fuente de San Luis contra el Valencia Basket (66-71). EFE/EPA/ANATOLY MALTSEV

Barcelona, 14 oct (EFE).- Sin su referente Nikola Mirotic, positivo por covid-19, el Barça afronta este jueves (21.00 horas) ante el Panathinaikos en el Palau Blaugrana un clásico europeo en el que el equipo de Sarunas Jasikevicius intentará refrendar la solidez mostrada en la Fuente de San Luis contra el Valencia Basket (66-71).

Ni la ausencia del hispano-montenegrino ni el temor por futuros contagios tras el partido contra el Zenit de San Petersburgo, que acumula varios positivos, pudieron con el conjunto azulgrana en Valencia.

La solidaridad defensiva y el reparto de la responsabilidad ofensiva, con el paso adelante de un secundario como Rolands Smits (15 puntos), fueron las claves de la victoria contra un rival que hasta este martes había iniciado la competición con un pleno de victorias.

Esta temporada el Barça gana en la Euroliga cuando no muestra grietas atrás. Prueba de ello son los dos triunfos en las tres primeras jornadas. En ambos, dejó a CSKA y Valencia en los 66 puntos, mientras que en la única derrota el Zenit superó la barrera de los 70 puntos.

Si las pruebas PCR que este miércoles pasará la plantilla del primer equipo no dicen lo contrario, el Barça cuenta con la única pero notable baja de Mirotic ante un rival que llega a Barcelona físicamente descansado.

El Panathinaikos no jugó el partido previsto para este martes contra el ASVEL Villeurbanne debido a los positivos por covid-19 registrados en el equipo francés.

Con Georgios Vovoras en el banquillo, no goza el conjunto heleno de la plantilla competitiva que presentaba años atrás, si bien nadie puede negar su condición de histórico de la competición.

El adiós, entre muchas otras piezas, de Nick Calathes a Barcelona, que se reencontrará con el club en el que creció en los últimos ocho años, ha provocado un cambio de los roles en el plantel.

Más allá del fichaje del imprevisible Nemanja Nedovic, en este inicio de temporada destaca el paso adelante del ala-pívot Ioannis Papapetrou, que en los dos primeros partidos de Euroliga ha promediado 15 puntos, y el desequilibrio en el perímetro del escolta Marcus Foster.

Si el Barça es capaz de imponer su físico y controlar el rebote, otra de las armas de los griegos, dará un paso importante para sumar el segundo triunfo de la semana en Europa.