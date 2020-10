¡Boda a la vista! Cecilia Gómez anuncia su boda con Marco Vricella

01/01/1970 Cecilia Gómez y Marco Vricella EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (CHANCE)



Sin duda alguna este año está siendo muy complicado a la par que raro para todos nosotros y es que la pandemia de la Covid-19 está condicionando nuestros planes para el 2020. Este no ha sido el caso de Cecilia Gómez y Marco Vricella, que lejos de separase, están más unidos que nunca dando un paso más en su relación.Si hace tan solo unos días la paraja hacía pública su decisión de irse a vivir juntos a una nueva casa que convertirán en su nidito de amor, ahora la bailaora utilizó su cuenta de Instagram para comunicar la noticia de la boda. "Ha sido mucho en muy poco tiempo! Y todo lo que nos queda por vivir, y sera juntos por eso, por todo, y por ser el amor de mi vida, SI y mil veces SI...SI QUIERO", ha escrito junto a una fotografía con Marco Vricella en la que muestra su anillo de compromiso.Como no podía ser de otra forma las felciitaciones no se han hecho esperar y es que rostros conocidos como Rosario Mohedano o Arantxa de Benito han compartido la felicidad con la pareja.