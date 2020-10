Biden visita el estado clave de Florida en busca del voto de los mayores

Actualiza con declaraciones de Biden y cambio de origen ///Pembroke Pines, Estados Unidos, 14 Oct 2020 (AFP) - Joe Biden criticó el jueves al presidente Donald Trump por su manejo de coronavirus, en una visita al disputado estado de Florida, tratando de seducir a los votante mayores de Estados Unidos, que en 2016 se inclinaron por el republicano, pero que está vez parecen haber volteado a ver al candidato demócrata."Lo único que le importa a Donald Trump de las personas mayores es la persona mayor Donald Trump", dijo Biden, de 77 años, en una pequeña reunión en un centro comunitario de pensionados en Pembroke Pines, al norte de Miami."Nunca ha estado enfocado en ustedes", dijo Biden. "A este presidente le importan más el mercado de valores que las personas mayores"."Su manejo de esta pandemia ha sido errático, igual que su presidencia", añadió el exvicepresidente.El candidato demócrata recordó que Trump ha dicho que el virus, que ha dejado casi 215.000 muertos en Estados Unidos, muchos de ellos personas mayores, "no infecta prácticamente a nadie"."Eres prescindible, eres olvidable, no eres virtualmente nadie. Así es como él ve esto", dijo Biden, con una mascarilla facial en el rostro. La visita del exvicepresidente a Florida se produjo un día después de que Trump realizara un mitin de campaña en ese estado, el primero desde que fue hospitalizado por la covid-19.A diferencia de las pequeñas reuniones con distanciamiento social que caracterizan a Biden, miles de simpatizantes llenaron la pista de un aeropuerto en el regreso del presidente al ruedo electoral.Trump, de 74 años, lideraba otro mitin el martes por la noche en Johnstown, Pensilvania, seguido de visitas a Iowa, Carolina del Norte y Georgia esta semana, como parte de un esfuerzo para recuperar terreno perdido a manos de Biden en los sondeos.Iowa y Georgia fueron dos estados en los que Trump ganó cómodamente en 2016, pero los sondeos muestran ahora diferencias ajustadas en ambos. Florida aportó 29 votos en el Colegio Electoral para Trump en 2016, lo que impulsó su victoria sobre la demócrata Hillary Clinton. En aquella elección, los estadounidenses mayores de 65 años favorecieron a Trump sobre Clinton por un margen de 53% a 45%, según el Pew Research Center y encuestas a boca de urna.Pero las últimas mediciones muestran un cambio entre los adultos mayores, en gran parte debido al manejo de la pandemia de covid-19 que ha afectado desproporcionadamente a ancianos. Una encuesta reciente de NBC/Wall Street Journal reflejó una ventaja para Biden sobre Trump de 27 puntos (62 a 35%) en este grupo etario. Otra, de CNN/SSRS marcó una brecha de 21 puntos porcentuales en la intención de voto de estadounidenses de 65 años o más (60 a 39%). - "Bajar la temperatura" - En tanto, un sondeo de probables votantes de Florida publicado el martes por la Florida Atlantic University (FAU) ubicó a Biden con 51% y con 47% al presidente. "Joe Biden sigue siendo más competitivo entre los votantes mayores que Hillary Clinton en 2016, y esa podría ser la diferencia en Florida", dijo Kevin Wagner, profesor de ciencias políticas en FAU. El 44% de los encuestados dijo que el manejo de Trump de la crisis del coronavirus fue bueno o excelente, mientras que el 50% lo calificó de malo o terrible.Trump, quien llamó a los mayores sus "personas favoritas en el mundo" después de recibir el alta del hospital y les prometió "la misma atención" que él recibió, hizo caso omiso a las encuestas en su mitin del lunes. "¡Veintidós días a partir de ahora, vamos a ganar este estado, vamos a ganar cuatro años más en la Casa Blanca!", arengó.Trump también volvió a caracterizar a Biden como un hombre viejo y no apto, destacando un momento el lunes en el que no pareció recordar el nombre de Mitt Romney, senador republicano de Utah, y erróneamente dijo que se postulaba para el Senado. "Joe Biden el dormido tuvo un día particularmente malo hoy", tuiteó Trump. "No recordaba el nombre de Mitt Romney, volvió a decir que se postulaba para el Senado de Estados Unidos y olvidó en qué estado se encontraba".Mientras, Texas se convirtió en el último estado en iniciar la votación anticipada, que se lleva a cabo a un "ritmo récord" hasta ahora en los estados que lo permiten, según Michael McDonald, profesor de la Universidad de Florida. De acuerdo con el Proyecto de Elecciones de Estados Unidos, que lleva adelante el académico, los votantes han emitido 11,49 millones de sufragios hasta ahora en los estados que informan sobre votación anticipada.cl/ft/mls/lda/lp/rsr -------------------------------------------------------------