Bélgica suspende el fútbol no profesional por el gran número de contagios

Las autoridades deportivas belgas han decidido suspender las categorías de fútbol no profesional para adultos y las disciplinas de contacto en sala cubierta al menos hasta el próximo 1 de noviembre. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

Bruselas, 14 oct (EFE).- Las autoridades deportivas belgas han decidido suspender las categorías de fútbol no profesional para adultos y las disciplinas de contacto en sala cubierta al menos hasta el próximo 1 de noviembre.

La medida no afecta a los menores de 17 años en lo que respecta al fútbol y a los menores de 12 en lo relativo a las disciplinas como el judo o el kárate, que podrán seguir practicando esos deportes, si bien no podrán acceder a los vestuarios salvo en el caso de las piscinas.

Las competiciones quedan suspendidas, pero se podrá continuar entrenando si se garantiza que se puede respetar la distancia de seguridad.

La suspensión, que había sido decretada ya en la región de Flandes (norte), afectará ahora al conjunto del país.

Los nuevos contagios de coronavirus se han disparado en las últimas fechas en Bélgica, que es ya el segundo país de la Unión Europea con más incidencia acumulada, por detrás de República Checa.

En las últimas 24 horas se han registrado en Bélgica 7.360 casos, frente a los 2.088 del miércoles pasado.