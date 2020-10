Bank of America gana 11.265 millones hasta septiembre, un 41 % menos

En la imagen, sede del Bank of America de Boston, Masschussets, Estados Unidos. EFE/Cj Gunther/Archivo

Nueva York, 14 oct (EFE).- Bank of America, el segundo banco comercial de EE.UU. por activos, obtuvo un beneficio acumulado de 11.265 millones de dólares entre enero y septiembre de 2020, un 41 % menos que en el mismo periodo del año anterior, impactado por los bajos tipos de interés y la crisis del coronavirus.

El grupo financiero logró una facturación de 65.429 millones en los primeros nueve meses del ejercicio, un 5 % menos interanual.

En el tercer trimestre, el más seguido por los analistas de Wall Street, Bank of America ganó 4.440 millones, lo que supone un 16 % menos que entre julio y septiembre de 2019, mientras que sus ingresos se redujeron un 11 %, hasta 20.336 millones.

El margen de intereses de la compañía cayó un 17 %, hasta 10.100 millones

La entidad financiera apartó 1.400 millones para cubrir pérdidas crediticias, de los que 417 se añadieron a la reserva asociada al impago de préstamos por la COVID-19, mucho menos que el anterior trimestre (casi 4.000 millones para la reserva, de una provisión de 5.100 millones).

Según desgranó la empresa en un comunicado, las provisiones están destinadas a cubrir las pérdidas de los préstamos comerciales en sectores duramente impactados por la pandemia, como el de los viajes y el entretenimiento.

"A medida que la economía ha seguido recuperándose, hemos generado casi 5.000 millones de dólares este trimestre, lo que refleja la diversidad de nuestro modelo de negocio, nuestra posición líder en el mercado y capacidades digitales, y nuestra adherencia al crecimiento responsable", dijo citado en la nota el consejero delegado y presidente, Brian Moynihan.

Su principal negocio, la banca al consumidor, tuvo una ganancia de 2.052 millones en el tercer trimestre, un 38 % menos interanual a causa de "los bajos tipos de interés, las comisiones más bajas y unos costes operativos más altos asociados a las medidas para proteger la salud y seguridad de empleados y clientes", explicó el ente.

En segundo lugar, la división de banco global obtuvo un beneficio de 926 millones, un 56 % menos interanual, ya que el menor margen de intereses pesó sobre la mayor recaudación obtenida por las comisiones bancarias.

Los resultados, divulgados antes del comienzo de la sesión en Wall Street, fueron peores de lo esperado por los analistas y las acciones caían casi un 3 % en las operaciones electrónicas.

Desde el comienzo del año, Bank of America ha perdido un 30 % de su valor bursátil.