Argentina habilita los vuelos regulares nacionales para servicios esenciales

Los vuelos no tendrán restricciones en cuanto a cantidad de pasajeros, mientras que en los autobuses, su capacidad sí estará limitada. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 14 oct (EFE).- El Gobierno argentino anunció este miércoles el regreso de los vuelos regulares dentro del país para personas que cuenten con permisos de circulación, como las que desempeñan servicios esenciales y las personas que deban desplazarse por motivos de salud.

El ministro de Transporte, Mario Meoni, indicó en una rueda de prensa que este viernes la fecha más probable para que las compañías aéreas retomen sus operaciones regulares por primera vez desde que comenzó la pandemia de la COVID-19, que en la actualidad golpea con mayor dureza en diversas provincias del interior del país que en la capital.

LA DECISIÓN FINAL SERÁ DE CADA PROVINCIA

Meoni indicó que tanto los vuelos como los servicios de autobuses y trenes de larga distancia quedarán "habilitados" en Argentina, pero recalcó que la última palabra la tendrán los gobernadores de cada provincia, quienes serán los encargados de autorizar "el arribo de pasajeros o la salida de pasajeros de sus provincias".

"Naturalmente que no van a ser de inmediato todas las frecuencias cubiertas, sino que están siendo cubiertas en la medida de la demanda y las posibilidades epidemiológicas", recalcó el titular de la cartera de Transporte, quien especificó que en estos momentos ultiman los detalles de la nueva regulación para su publicación en el boletín oficial.

Meoni dijo en la conferencia, celebrada en el Aeroparque de Buenos Aires -el aeropuerto destinado a vuelos nacionales, que se encuentra en obras- que "la enorme mayoría de los gobernadores están permeables a la recepción de vuelos".

Respecto a los vuelos internacionales, aseguró que por ahora solo tienen permitido ingresar a territorio argentino ciudadanos residentes en el país austral.

PRUEBAS PILOTO PARA EL TURISMO EN BARILOCHE E IGUAZÚ

El ministro de Turismo, Matías Lammens, subrayó que por el momento los viajes con fines turísticos no estarán habilitados, pero indicó que el anuncio de este miércoles "es un gran primer paso para empezar a pensar" en que Argentina tenga su tradicional temporada turística de verano, que comienza en apenas dos meses.

"Queremos que sea lo antes posible pero sin poner en riesgo (...). Esperamos que para diciembre la situación comunitaria del virus sea considerablemente mejor y que nos permita ir haciendo una apertura gradual del turismo y que nos permita también tener turistas", aseguró Lammens.

El responsable de Turismo puntualizó que la apertura está supeditada al avance de la pandemia y a las decisiones que tome el Ministerio de Salud.

Asimismo, Lammens confirmó que este mismo fin de semana comenzarán a realizar "pruebas piloto" en algunos lugares del país, como San Carlos de Bariloche (Río Negro) y Puerto Iguazú (Misiones), dos de los destinos más frecuentados de Argentina por los turistas antes de la pandemia.

Se tratará de pruebas experimentales de "turismo interprovincial" con hasta 500 personas participantes, que según Lammens servirán para ver el funcionamiento de los protocolos por COVID-19 en el turismo.

CAPACIDAD LIMITADA EN AUTOBUSES

Los vuelos no tendrán restricciones en cuanto a cantidad de pasajeros, mientras que en los autobuses, su capacidad sí estará limitada.

Las compañías de vuelos de bajo coste, como FlyBondi y JetSmart, continuarán sus operaciones en Buenos Aires desde las instalaciones del aeropuerto de El Palomar, en la provincia bonaerense, pero el ministro Meoni dijo que realizarán "un estudio mucho más extenso" para determinar si justifica "hacer inversiones a futuro en este aeropuerto".

"Queremos ver la sustentabilidad del negocio (...). En principio no soy muy tendiente a pensar que pueda ser sustentable el aeropuerto en términos económicos, esto no es una cuestión de capricho", explicó Meoni sobre El Palomar, un aeropuerto que ha sido objeto de polémica en los últimos desde que se pusiera en funcionamiento bajo el mandato del anterior Gobierno, liderado por el ahora opositor Mauricio Macri.