Antonia Dell'ate nos desvela cómo está Clemente Lequio cinco meses después de la muerte de su hermano Aless

MADRID, 14 (CHANCE)



Antonia Dell'ate ha vuelto a España después del grave accidente que sufrió a causa de una sombrilla que le rompió la mandíbula y varios dientes cuando disfrutaba de unas tranquilas vacaciones en una playa italiana. La modelo, que ha regresado a Madrid para poner su granito de arena pintando una menina para la exposición "Menina Madrid Galery", que en los próximos días llenará de arte las calles del centro de la capital, nos ha contado cómo están su hijo Clemente y Ana Obregón tras la muerte de Aless Lequio, de la que se acaban de cumplir cinco meses.



- CHANCE: Antonia, hemos visto tu menina. ¿En qué te has inspirado?



- ANTONIA: Mi menina está inspirada en esta... El ave Fénix en el nuevo renacimiento. Resurgir de tu propia ceniza y sobre todo para una nueva vida mejor después del Covid. Yo soy una que cuantas más veces cae, resurge y ya está, esto es todo. Yo estoy viva por milagro.



- CH: ¿Has hablado esto días con Ana o con Alessandro?



- ANTONIA: Todo esto para mí es un agradecimiento a esta vida porque yo perdí conocimiento, ochenta y cinco puntos, un hueso de aquí roto y tres dientes arrancados. Tengo una cicatriz que vamos ahora a curar. Una cicatriz que tiene que ser trabajada con el láser y nuevas técnicas, y luego los dientes un implante ¡Qué horror! Yo que quería envejecer con mis arrugas, con una boca fantástica, con unos dientes fantásticos, pero, ahora bien, aquí estamos dando gracias a la vida.



- CH: ¿Clemente qué tal está?



- ANTONIA: Yo os adoro porque creo que ya he dicho muchas veces que he compartido dolor, pero quién tiene que hablar del dolor es ella. Yo ya está, Clemente está bien, estamos todos bien y no lo veo desde hace casi dos años porque está viviendo en Miami y tengo ganas de ir a Miami a visitarlo. Espero que esta ave Fénix se pueda hacer llegar a la gente para tener una vida mejor. Un beso a todos y vosotros sabéis que os quiero. Gracias.



Sin embargo la italiana, muy discreta, prefiere no desvelar cómo se encuentra Ana Obregón y, ante la insistencia, confiesa que es la actriz la que tiene que hablar de sus sentimientos tras el fallecimiento de Aless.