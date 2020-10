AMP.- Turquía/Grecia.- Turquía inicia los trabajos de exploración en la zona en disputa pese a las críticas de Grecia

13/11/2018 Buque de investigación turco 'Oruç Reis' POLITICA EUROPA INTERNACIONAL TURQUÍA TOLGA ADANALI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Ankara rechaza las "inconsistentes" críticas de EEUU a las labores del 'Oruc Reis'



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Turquía ha confirmado el inicio de los trabajos de investigación sismológica del buque 'Oruc Reis', enviado a principios de esta semana en busca de yacimientos de hidrocarburos a una zona cuya soberanía también reclama Grecia, que ha buscado en estos últimos días el respaldo de la Unión Europea (UE).



El ministro de Energía turco, Fatih Donmez, ha explicado que el martes se iniciaron las primeras pruebas y este miércoles se han recogido ya datos. Donmez ha añadido que el programa prevé que los estudios se prolonguen durante diez días, según la agencia Anatolia.



La disputa por la exploración turca de gas natural frente a islas griegas de Rodas y Castelórizo en el Mediterráneo oriental se ha intensificado en las últimas semanas y, pese a que Turquía había paralizado los trabajos, los ha retomado alegando que no ha habido avances en el diálogo prometido con Grecia.



El Ministerio de Exteriores turco afirmó el martes que el 'Oruc Reis' "ha reiniciado sus actividades de exploración donde las dejó" y manifestó que estas tareas "se llevan a cabo totalmente en la plataforma continental turca". "El área de estudio está a 15 kilómetros de distancia del punto más cercano en Turquía y a 425 kilómetros de la Grecia continental", apuntó.



CRÍTICAS DE EEUU



Además del Gobierno griego, el martes también se pronunciaron las administraciones de Alemania y Estados Unidos. El Departamento de Estado norteamericano acusó a Turquía "elevar de forma unilateral" las tensiones en la región.



Así, la portavoz del Departamento, Morgan Ortagus, subrayó a través de un comunicado que "la coacción, las amenazas, la intimidación y la actividad militar no resolverán las tensiones en el Mediterráneo oriental".



"Pedimos a Turquía que ponga fin a esta provocación calculada y que inicie inmediatamente conversaciones exploratorias con Grecia. Las acciones unilaterales no pueden generar confianza y no producirán soluciones duraderas", remachó.



En respuesta, el Ministerio de Exteriores turco ha dicho en un comunicado que las críticas de Washington suponen "una grave inconsistencia" y ha recordado que el Gobierno estadounidense ha dicho que el 'Mapa de Sevilla' --sobre aguas territoriales griegas-- "no tiene validez legal".



"Estados Unidos ya ha declarado que el 'Mapa de Sevilla', que representa las demandas maximalistas sobre jurisdicción marítima por parte de Grecia y los grecochipriotas no tiene validez legal alguna", ha resaltado el portavoz del Ministerio, Hamy Aksoy.



Así, ha criticado que Estados Unidos se pronuncie contra las actividades del 'Oruc Reis' y ha reiterado que las mismas "son llevadas a cabo en la plataforma continental turca". "Esta inconsistencia se observa también en los comunicados de algunos estados miembro de la UE", ha añadido.



ANKARA ARREMETE CONTRA CHIPRE Y GRECIA



"La parte que incrementa las tensiones en los mares Egeo y Mediterráneo no es Turquía, si no los grecochipriotas y Grecia. De hecho, los pasos dados por Grecia desde el 12 de septiembre ya han sido hechos públicos por el Ministerio", ha zanjado Aksoy.



Turquía y Grecia pactaron el 1 de octubre mantener a través de la OTAN un mecanismo para desactivar tensiones en el Mediterráneo oriental, fruto del diálogo bilateral que ambos países han mantenido en el seno de la organización militar.



Grecia ha acusado a Turquía de llevar a cabo prospecciones y actividades de exploración de hidrocarburos de forma "ilegal" a poca distancia de varias de sus islas. Sin embargo, el Gobierno turco rechaza las acusaciones y asegura que las aguas en las que se está perforando gas a título experimental pertenecen a la plataforma continental turca.



La disputa por la exploración turca de gas natural frente a islas griegas de Rodas y Castelórizo en el Mediterráneo oriental se ha intensificado constantemente en las últimas semanas. La Unión Europea también ha condenado las acciones turcas y ha pedido a Ankara que las detenga, amenazando con sanciones.