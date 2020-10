AMP.- Fútbol/Mundial.- Argentina vence con mucho oficio en La Paz y Neymar supera a Ronaldo en la victoria en Lima

La albiceleste no ganaba en Bolivia desde 2005



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



La selección de Argentina venció este martes a Bolivia (1-2) gracias a un gol de Joaquín Correa a diez minutos del final, con una notable actuación de Leo Messi y con la aportación indispensable de Lautaro Martínez, autor del primer gol de la albiceleste y arquitecto del segundo en una posición que hizo intervenir al VAR, mientras que Neymar lideró la victoria de Brasil ante Perú para superar a Ronaldo y Uruguay se marchó goleada (4-2) de Quito.



El equipo de Lionel Scaloni ya suma seis puntos de seis posibles y manda con una autoridad poco habitual en los últimos años, en la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022. El conjunto argentino tuvo que sufrir, como siempre en la capital boliviana, y se sobrepuso con fortaleza a la dificultad de jugar a más de 3.600 metros de altura. El desgaste físico quedó en un segundo plano.



Bolivia golpeó primero con un gol de Marcelo Moreno, en el ecuador del primer acto, pero Argentina supo no perder la paciencia ante la falta de aire y la tremenda lentitud con la que corría el balón por el césped del Hernando Siles Reyes. Al borde del descanso, con algo de fortuna, la albiceleste encontró el empate en un mal despeje de los locales.



Lautaro saltó para taponar el pelotazo de su oponente con tanta suerte que terminó besando las redes ante la sorpresa del cancerbero local. El abrazo del delantero del Inter con su técnico fue buena la mejor muestra de la gran comunión que está consiguiendo Scaloni con su grupo. Este partido también sirvió para eso en Argentina, para consolidar el equipo.



Palacios estuvo a un gran nivel y Correa reclamó toda la atención en el minuto 80 al marcar con un zurdazo sensacional tras un paso de Lautaro, que vive en estado de gracia. Ya en la primera parte, además del gol, estrelló el cuero en el larguero en otra gran ocasión del equipo albiceleste.



Por su parte, los bolivianos protestaron un posible fuera de juego en el 1-2, pero el VAR validó el tanto de Correa y Argentina supo aguantar para llevarse tres puntos de oro en un estadio donde llevaba 15 años sin ganar. Messi, que disputó los 90 minutos, también cuajó una gran segunda mitad.



Por otro lado, en el Estadio Nacional de Lima se vieron las caras Perú y Brasil, en una reedición de la última final de la Copa América y en la que también salió vencedora la 'canarinha' por 2-4 y triplete de Neymar, que con 64 goles superó a Ronaldo Nazario (62) en la tabla de máximos goleadores y que ya sólo tiene a Pelé por delante (74).



No tuvo un partido sencillo la pentacampeona mundial, que tuvo que equilibrar hasta en dos ocasiones la ventaja de la que gozó en el marcador el combinado de Ricardo Gareca. La primera fue al poco de iniciarse el partido gracias a un tanto de André Carillo, que hizo su tercer gol en dos partidos tras el doblete ante Paraguay, aunque Neymar empató antes de la media hora con un discutido penalti.



De todos modos, el equipo local, que nunca ha ganado a Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas, no le perdió la cara al partido y continuó buscando sus opciones. Su insistencia encontró su premio en la segunda parte cuando un disparo del céltico Renato Tapia fue desviado por Rodrigo Caio y significó el 2-1.



El tanto, en cambio, hizo que Perú fuese más conservadora y eso favoreció a Brasil. Richarlison, uno de los destacados, empató rápido y posteriormente, el colegiado señaló una nueva pena máxima, también muy discutida sobre Neymar, que este anotó para dar la vuelta al marcador.



Tras intervenir en dos ocasiones a favor de los visitantes, el VAR lo hizo una vez más para advertir al árbitro de la agresión de Zambrano y con 10, el combinado franjirrojo ya no tuvo opciones y recibió la sentencia por parte del '10'. Casemiro, Coutinho y Lodi fueron titulares, y Rodrygo no jugó ni un minuto.



INEFICAZ DOBLETE DE LUIS SUÁREZ



Además, en otro escenario donde la altitud juega un papel clave como Quito, Uruguay no pudo salir airosa de su duelo ante Ecuador y cayó por un contundente 4-1 para encajar su primera derrota en estas Eliminatorias Sudamericanas tras haberse estrenado con la polémica victoria ante Chile por 2-1.



El combinado ecuatoriano, que venía de perder por la mínima ante Argentina, demostró su fortaleza como local y apenas dio opciones a la bicampeona del mundo donde Fede Valverde, Luis Suárez, Maxi Gómez y Ronald Araujo fueron titulares.



El joven Moisés Caicedo abrió el marcador antes del cuarto de hora y justo antes del descanso y tras la reanudación, Michel Estrada firmó un doblete que hundió a los de Óscar Washington Tabárez. Otro joven como Gonzalo Plata cerró la goleada y Luis Suárez, de doblete de penalti, la maquilló.



El duelo entre Chile y Colombia también acaparaba mucha atención y acabó con un empate a dos goles gracias a un tanto de Radamel Falcao en el 90. Antes, el combinado 'cafetero' se había adelantado por medio de Jefferson Lerma y la 'Roja' había remontado antes del descanso por medio de Arturo Vidal y Alexis Sánchez.



Finalmente, Paraguay también se llevó la victoria a domicilio al ganar por 0-1 a Venezuela, donde el jugador del Granada Yangel Herrera falló un penalti al poco de iniciarse al partido. En el tramo final, decidió Gastón Giménez para los del 'Toto' Berizzo.